RD muestra avances significativos en energía

El 2025 cerró con hitos relevantes para el sector energético dominicano, reflejados en el crecimiento de la generación renovable, ejecución de obras clave del sistema eléctrico y el aumento de inversión extranjera directa (IED).

Así lo indicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien precisó que durante el año el país registró una demanda máxima instantánea servida de 3,923 megavatios (MW) y el mayor nivel de generación renovable, con 1,554 MW, reflejo del crecimiento sostenido de fuentes limpias como la solar, eólica y biomasa en la matriz eléctrica nacional.

“Como parte de las acciones desarrolladas, el Ministerio de Energía y Minas creó las condiciones para la ejecución de importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se destaca la inauguración de la línea de transmisión de 345 kilovoltios (kV), con 128 kilómetros de extensión, que conecta los proyectos de generación a gas natural de Montecristi con Santiago, considerada la obra eléctrica de mayor impacto en la historia del país”, sostuvo.

Recordó que fue inaugurada la subestación eléctrica del proyecto Manzanillo Power Land, con capacidad nominal de 414 MW y la línea de transmisión de 138 kV Cruce de Ocoa–Ocoa.

Durante el 2025 también, agregó, entró en operación el sistema de almacenamiento de energía en baterías BESS Itabo, de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGE Itabo), con una capacidad de 7.5 MW y una inversión aproximada de RD$500 millones.