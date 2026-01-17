La OIM pide 2.150 millones de euros en 2026 para responder a 32 crisis de desplazados.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidió para este año 2.500 millones de dólares (2.150 millones de euros) para hacer frente a 32 crisis de desplazados y migrantes, reveló este viernes en un comunicado.

"Aunque el requerimiento supone una reducción frente a los años anteriores, no refleja una bajada en las necesidades", puntualizó la organización.

Con este plan esperan alcanzar a 22,7 millones de personas, tanto desplazados y migrantes, como miembros de las comunidades que los acogen.

"Los recursos limitados están dirigidos donde las necesidades y el impacto son mayores, centrándonos en las crisis más severas, las poblaciones más vulnerables y las intervenciones que tengan más posibilidades de salvar vidas y estabilizar comunidades", explicó la organización.

La OIM destinará el grueso de esta financiación a Ucrania y sus países vecinos, con 462 millones de dólares (397 millones de euros).

También empleará una parte importante en Afganistán, con 200 millones de dólares (172 millones de euros) y en Sudán y los Territorios Palestinos Ocupados, con 170 millones de dólares (146 millones de euros) cada uno.

Sin embargo, el alcance de la financiación no será igual en todos los territorios y será en los países africanos donde llegue a más personas: casi 4,5 millones en Mozambique y Somalia.

Por regiones, la OIM priorizó las crisis humanitarias en África, Oriente Medio y el sur de Asia, aunque también destinarán parte de esos fondos a latinoamérica.

En concreto, Colombia, Haití y Venezuela, por ese orden de prioridad.

De hecho, de las 32 crisis previstas para 2026, Venezuela será uno de los países que menos atención recibirá por parte de la OIM, con 21 millones de dólares (18 millones de dólares), destinados a 200.000 personas.

Este llamamiento de fondos forma parte del requerimiento global de la OIM, que supone 4.700 millones de dólares (4.000 millones de euros) para 2026