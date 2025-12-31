Presidenta del IDECOOP cierra el año 2025 con alta valoración en el sector a nivel nacional e internacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A lo largo del año 2025, la presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Maritza López de Ortiz, recibió múltiples reconocimientos por parte de diversas instituciones nacionales e internacionales, en mérito a su liderazgo, trayectoria profesional y valiosos aportes al fortalecimiento y desarrollo del sector cooperativo, así como por las transformaciones realizadas en la referida entidad.

El 30 de enero de 2025, la licenciada López de Ortiz fue reconocida en el marco del 11.º aniversario de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA), como muestra de aprecio a su compromiso con la consolidación institucional y el crecimiento del cooperativismo en el país.

De igual manera, el 25 de julio de 2025, recibió un reconocimiento durante la primera edición de “Viernes de Bienestar”, iniciativa organizada por la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), en reconocimiento a su liderazgo y a su destacada gestión en favor del desarrollo social y económico.

El 22 de agosto de 2025, fue distinguida por su participación en el Seminario Nacional de Actualización Profesional 2025, organizado por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), valorando su contribución al fortalecimiento técnico y profesional del sector cooperativo.

Asimismo, el 16 de octubre de 2025, recibió un reconocimiento durante el Primer Congreso de Educación “Nuevo Paradigma en la Educación Cooperativista para Jóvenes”, organizado por la Federación Nacional de Cooperativas (FENCOOP), por su apoyo continuo a la educación cooperativista y a la formación de las nuevas generaciones.

El 24 de octubre de 2025, fue nuevamente reconocida en el Primer Congreso Nacional e Internacional COOPINFA 2025 / COOPINFATECH, evento que congregó a representantes del sector cooperativo y expertos nacionales e internacionales.

En el contexto de la conmemoración del 62 aniversario del IDECOOP, el 27 de octubre de 2025, la licenciada Maritza López de Ortiz recibió un reconocimiento especial por parte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), destacando su liderazgo y proyección a nivel regional.

Posteriormente, el 31 de octubre de 2025, fue distinguida durante la 42.ª Asamblea Anual Informativa de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), en reconocimiento a su destacada labor y aportes al cooperativismo.

El 8 de noviembre de 2025, recibió un reconocimiento en la XIX Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Molinos Modernos (COOPMOLINOS), y finalmente, el 18 de diciembre de 2025, fue homenajeada en la XIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de los Empleados de la Procuraduría General de la República (COOPROGRAL).

Las entidades coincidieron en el gran compromiso, la dedicación y el liderazgo de la licenciada Maritza López de Ortiz, así como su significativa contribución al fortalecimiento institucional del cooperativismo, el cual reafirma la misión del IDECOOP de promover un sector cooperativo sólido, transparente y sostenible.