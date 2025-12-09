Presidente Abinader encabeza apertura de hoteles Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración de dos hoteles de Hyatt Inclusive Collection, el Secrets Playa Esmeralda y el Dreams Playa Esmeralda dos impresionantes propiedades que impactarán de manera significativa al turismo en Miches.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que Miches se consolida como el nuevo destino turístico del país, “Estamos trabajando para colocar a la República Dominicana en el lugar que se merece”, citó y destacó la importancia de la alianza público-privada para poder alcanzar los logros obtenidos en el turismo.

Recordó que el desarrollo de Miches comenzó como la visión de un grupo de jóvenes empresarios de ProMiches, quienes presentaron al Gobierno el potencial de la zona. Collado precisó que el Estado ha ejecutado obras clave como la rehabilitación de la playa, y otras intervenciones importantes.

Durante su intervención, Gabriel Felip, presidente LATAM & Caribbean de Hyatt Inclusive Collection, citó “Hoy inauguramos dos hoteles que más que edificios, representan una historia de visión compartida, confianza y sobre todo resiliencia”. Agradeció al grupo de inversionistas que confiaron en este importante proyecto que comenzó en 2020 y agradeció a Hyatt inclusive Collection por llevar el timón de estas nuevas propiedades. “Damos un paso importante para que este destino se consolide como un referente no solo en el país, sino en El Caribe”.

Salvador Luque, presidente de Inversora Playa Esmeralda agradeció a todos los involucrados en el el proyecto fue una realidad, y externó su deseo de que Miches continúe su crecimiento de manera ordenada, con instituciones sólidas que impulsen la formación de los jóvenes, respeten su historia, protejan su medio ambiente y que cuente con los servicios necesarios para consolidarse como una comunidad sólida.

Secrets Playa Esmeralda: lujo y serenidad solo para adultos

Secrets Playa Esmeralda, diseñado exclusivamente para adultos, dispone de 500 suites modernas y elegantes, equipadas con balcones o terrazas privadas con vistas al mar o a los jardines. Su oferta incluye restaurantes de especialidades, un spa dedicado al bienestar, piscina infinita, actividades acuáticas y diversas opciones de entretenimiento, creando una experiencia equilibrada entre descanso y diversión.

Con un entorno enfocado en la comodidad y la atmósfera romántica, este resort se posiciona como un destino ideal para quienes buscan desconectar y vivir una escapada única en un escenario de lujo y tranquilidad.

Dreams Playa Esmeralda: diversión y confort para toda la familia

Dreams Playa Esmeralda es un resort familiar todo incluido que combina relajación y entretenimiento en un entorno natural privilegiado. Cuenta con un parque acuático, nueve propuestas gastronómicas, incluido un restaurante dominicano, y siete bares y lounges.

El hotel cuenta con espacios creados para cada edad, como el Explorer’s Club para niños y el Core Zone para adolescentes. Su cercanía a lugares como Los Haitises, Montaña Redonda y la Bahía de Samaná permite complementar la visita con experiencias culturales y de contacto con la naturaleza. Con 500 habitaciones y suites espaciosas y elegantemente decoradas, es la elección perfecta para familias y parejas que buscan una estadía memorable.

Con la apertura de ambos hoteles se genera una empleomanía de más de dos mil personas de manera directa y otros miles de forma indirecta. Este crecimiento en oportunidades laborales tendrá un impacto significativo en la economía local, impulsando el desarrollo de las zonas aledañas y fortaleciendo la dinámica social y comercial de Miches.