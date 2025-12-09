Ministro de Agricultura asegura abundancia agrícola para festividades navideñas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, garantizó que la República Dominicana contará con abundancia de productos agropecuarios durante las festividades navideñas, a pesar del cierre en las exportaciones de carne de cerdo desde España.

Asimismo, certificó que las autoridades sanitarias dominicanas mantienen bajo control la Fiebre Porcina Africana (PPA), lo que asegura suficiente producción de esta proteína para el consumo local.

“Tenemos garantizada una producción de cerdos similar a la del año pasado; más de 24.7 millones de unidades de pollo para diciembre, huevos, alrededor de 14.8 millones de quintales de arroz (superando la máxima cantidad recolectada). Además, todos los rubros de alta demanda en estas fechas, como papas, hortalizas y otros, estarán disponibles en abundancia”, afirmó el ministro Cruz.

El funcionario, junto a autoridades nacionales e internacionales, participó en la presentación del "Informe de los Avances del Programa de Bioseguridad Porcina", realizada en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). En el encuentro se pasó balance a los logros alcanzados mediante los programas de sanidad y bioseguridad implementados contra la PPA.