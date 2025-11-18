Presupuesto del 2026 mantiene a la República Dominicana en un estancamiento fiscal crítico, según estudio

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La República Dominicana permanece estancada en un “bucle fiscal” marcado por ingresos estancados, un gasto rígido y déficit crónico, según se advierte en el estudio “Un presupuesto sin pacto”, dado a conocer este martes por el Movimiento Justicia Fiscal.

El informe, realizado por la economista Rosa Cañete Alonso, también señala que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico sin abrir espacio para la justicia fiscal, la redistribución del crecimiento ni el fortalecimiento de un Estado social capaz de garantizar derechos.

“El presupuesto del año 2026 mantiene a la República Dominicana estancada en un bucle fiscal, con ingresos estancados, un gasto rígido y creciente, así como un déficit crónico. Desde el año 2020, en República Dominicana los ingresos corrientes no son suficientes para cubrir el gasto corriente; es decir, nos estamos endeudando no para invertir, sino para subsistir, y eso es algo a lo que hay que ponerle frenos porque, por ejemplo, los intereses de la deuda en el presupuesto 2026 se llevan un peso de cada cinco del presupuesto nacional, y el 60% que se dedica a pagar intereses va también a pagar intereses y no a pagar capital, nos estamos gastando más en financiar el pasado que en construir el futuro”, declaró Cañete Alonso.

Economista Rosa Cañete AlonsoElieser Tapia

El documento agrega que el presupuesto vuelve a presentarse como un ejercicio centrado en ajustar cifras. Asimismo, afirma que la calidad del gasto público continúa limitada por rigideces, clientelismo e ineficiencias que impiden transformar recursos en derechos efectivos.

“Otro tema central que aborda el estudio es el tema de los ingresos tributarios. En República Dominicana, según datos oficiales, las cien mil personas más ricas concentran más ingresos que los ocho millones de personas. Pese a eso, las altas rentas y los grandes patrimonios aportan menos a la recaudación fiscal que el consumo de las grandes mayorías. Esto es algo que hay que enfrentar porque, en vez de erradicar la desigualdad, la reproduce”, pronunció la economista.

De igual forma, establece que, dentro del gasto, la nómina pública absorbe el 34% del presupuesto nacional de 2026. Explica que entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, lo que representa un crecimiento del 61%.

“El número de empleados públicos se ha triplicado desde el año 2005 hasta el año 2025, sin que esto se haya convertido en mejoras de los servicios públicos para la ciudadanía”, sostiene Rosa Cañete Alonso.

Agregó: “El problema no radica en el número de empleados públicos en sí mismo. Un aparato estatal más grande no es negativo si se traduce en servicios públicos más accesibles, eficientes y de calidad. El verdadero problema surge cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a criterios políticos y clientelares”.

De su lado, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, destacó que uno de los elementos más preocupantes del estudio es que la Presidencia de la República supera, por sí sola, el presupuesto combinado de 12 ministerios.

“La Presidencia de la República concentra más presupuesto que 12 ministerios. Este es un elemento que tenemos que ver cómo se retribuye el presupuesto y para qué son las instituciones, porque si tenemos instituciones que deben cumplir una función y no tienen recursos para desarrollarla, porque la mayoría de sus presupuestos se van en gastos corrientes y nóminas, entonces, para qué están esas instituciones, que tienen hasta un 85% o 90% ya comprometido en gastos corrientes”, dijo González.

Añadió que el país ya debía estar invirtiendo un 6 % del PIB en Educación, y no el 4 % que se destina en la actualidad. “En salud igual. En salud debía estar invirtiendo cerca del 6% y estamos invirtiendo menos del 2%”, planteó el representante del Movimiento por una Justicia Fiscal.

Entretanto, aunque aclaró que desconoce el estudio, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se mostró de acuerdo con que se presente un presupuesto orientado a erradicar la pobreza.

“El país necesariamente tiene que abocarse a una gran concertación. Toda la sociedad tiene que empezar a participar para transformar la fiscalidad del país, para hacer un presupuesto que vaya en el sentido de acabar con la pobreza y luchar contra la tremenda desigualdad que tenemos”, expresó el congresista al ser consultado sobre el informe.