Arismendi Díaz Santana explica como funcionara la Comisión técnica para fortalecer Senasa

Arismendi Díaz Santana, persona señalada para coordinar la comisión técnica que estaría auxiliando al consejo de Senasa para fortalecer los controles, dijo la mañana de este lunes que para que la comisión sea una realidad solo hace falta un decreto de parte del presidente Luis Abinader.

Además de explicar cómo sería en funcionamiento, sostuvo que existe la posibilidad de que el primer mandatario firme decreto en los próximos días.

“Sin embargo, con la recomendación de Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y el propio Seguro Nacional de Salud de República Dominicana (SeNaSa), se ha adoptado una decisión que ya está incorporada en el reglamento, que es establecer un límite de discrecionalidad en las inversiones o contratos que pueda realizar la dirección ejecutiva y ahí se establecen 5 millones de pesos”, afirmó Arismendi durante una entrevista para Uno más Uno.

Asimismo, dijo que este límite puede ir aumentando dependiendo del índice del precio del consumidor y que de ahí en adelante debe ser autorizado por el consejo del Senasa.

Tras haber concluido este proceso es donde entraría la comisión, que será el organo encargado de evaluar esos proyectos desde el punto de vista costo-beneficios para ver si vale la pena, si corresponde con el presupuesto aprobado y cuál será el impacto que tendrá en la población afiliada.

Arismendi, sostuvo que todo el mundo está interesado en las mejoras del Senasa, tanto los que no son afiliados, como otras aseguradoras.

“En materia de salud, nosotros insistimos en que no son necesarios cambios en la ley de seguridad social, porque las reformas que se necesitan para enderezar los entuertos y eliminar privilegios y distorsiones ya están previstas, lo que pasa es que no se han aplicado”, dijo.

Continuo asegurando que en la medida en la que no hay atención primaria y una persona con una simple gripe visita un especialista en esa medida el sistema aumenta de costo y se hace más insostenible

En cuando a la comisión dijo que lo que pretende el presidente de la República es fortalecer el consejo del Senasa para que sirva de contrapartida a la dirección ejecutiva independientemente de quien sea el funcionario.