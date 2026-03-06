Primas cobradas Seguros Reservas: RD$27,482 MM

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Seguros Reservas cerró el año 2025 con primas suscritas por RD$27,482 millones, lo que representa un crecimiento de más de RD$9,000 millones en comparación con el 2024.

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez Veras, informó que las utilidades netas ascendieron a RD$2,679 millones, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Señaló que la compañía cuenta con un índice de solvencia de 3.1, superior al requerimiento regulatorio vigente de 1.

Resaltó que los resultados técnicos y financieros favorables están respaldados por una gestión eficiente y disciplinada.

Afirmó que la política de inversiones prudente ha estado orientada a la seguridad, la liquidez y la rentabilidad, en cumplimiento con la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y las disposiciones de la Superintendencia de Seguros.

Valdez habló durante la misa oficiada por el sacerdote Gregorio Santana, con motivo del 24 aniversario de Seguros Reservas, celebrada en la Catedral Primada de América.

Estuvieron presentes el presidente ejecutivo del Banco de Reservas y del Consejo de Administración de Seguros Reservas, Leonardo Aguilera, así como miembros de los consejos de administración de ambas entidades. entre otros invitados.

Resaltó que el desempeño de sus principales indicadores posiciona a Seguros Reservas como la segunda aseguradora del mercado dominicano en volumen de primas, gracias a una trayectoria constante, una cartera diversificada y una gestión prudente del riesgo. Seguros Reservas es una institución sólida.