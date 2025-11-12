Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un contexto donde el 89 % de los viajeros a nivel mundial muestra interés en utilizar Inteligencia Artificial (IA) para planificar sus viajes, el Clúster Turístico La Romana Bayahíbe, con el respaldo del Ministerio de Turismo, inició el primer Curso de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales para Empresas Turísticas, una iniciativa pionera en República Dominicana y el Caribe.

El programa reúne a un importante grupo de empresarios, hoteleros y profesionales del sector turístico de La Romana, interesados en fortalecer sus capacidades digitales y prepararse para los nuevos desafíos tecnológicos que transforman la industria global. Además, el taller cuenta con la participación de la directiva de Adompretur La Romana como miembros del Clúster y en el marco del acuerdo de colaboración que se mantiene con dicha entidad.

Ana García-Sotoca, directora ejecutiva del Clúster, destacó la importancia de la iniciativa al afirmar: “Este curso forma parte de nuestra visión estratégica de acompañar al sector en los procesos de transformación digital que ya están redefiniendo el turismo a nivel global.

La IA está cambiando la forma en que los viajeros eligen, reservan y experimentan los destinos, y nuestro objetivo es que La Romana esté a la vanguardia de esa evolución”.