Decretos del 2025: Medidas administrativas y los cambios que más sorprendieron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante todo el año 2025, el presidente Luis Abinader, como jefe del Estado y con el poder que le confiere la Constitución Dominicana, emitió más de 20 decretos, los cuales fueron dados a conocer a la opinión pública, y algunos ocuparon los principales espacios en la prensa.

Derogación del Decreto 30-25

Entre las principales disposiciones se encuentra la derogación del Decreto 30-25, que buscaba aplicar el ITBIS a servicios digitales prestados desde el exterior como Netflix, Spotify o Uber, tras fuertes reacciones de consumidores y empresas sobre su impacto en la economía digital. La medida fue muy debatida por temas de competitividad y recaudación fiscal antes de ser anulada. Esta derogación se realizó mediante el Decreto 107-25.

Lucha contra corrupción

Como muestra de su reiterado compromiso con la lucha contra la corrupción administrativa, Abinader emitió en julio los Decretos 407-25 y 408-25 para crear comisiones interinstitucionales encargadas de implementar el Sistema de Integridad Pública y coordinar el proceso de adhesión de la República Dominicana a la OCDE, buscando elevar los estándares de transparencia. Esto generó discusión sobre la eficacia real de estas medidas y el compromiso del Gobierno con el combate a la corrupción.

Estadio Quisqueya

Otro tema destacado fue la creación, mediante el Decreto 306-25, de una comisión para evaluar el nuevo Estadio Quisqueya. El presidente instruyó a la comisión a estudiar la factibilidad de construir un estadio de béisbol moderno en el área del Quisqueya, lo que levantó expectación entre aficionados y debates sobre el uso de terrenos y recursos públicos. La Liga de Béisbol Profesional (Lidom) celebró la iniciativa, aunque algunos cuestionaron las prioridades de inversión.

Jet Set

El mismo día del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, donde murieron más de 200 personas, el presidente Abinader declaró, mediante el Decreto 194-25, los días 8, 9 y 10 de abril de 2025 como días de duelo oficial, en respuesta a la trágica situación que enlutó al país.

Tormenta Melissa

A finales de octubre, mediante los Decretos 626-25 y 627-25, el Poder Ejecutivo declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones, para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico Melissa.

La medida respondió a los daños provocados por la tormenta en el Distrito Nacional y en las provincias de Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.

El mandatario autorizó a los Ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas, Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre otras entidades, a proceder con las acciones necesarias.

Reorganización administrativa

Entre los cambios realizados durante 2025, el más comentado fue el Decreto 461-25, mediante el cual Abinader reorganizó su administración, designando nuevos funcionarios en instituciones como la Refinería Dominicana S. A. (Refidomsa), el Banco de Reservas (Banreservas), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). Esta decisión generó amplia cobertura mediática debido a la rotación de figuras importantes en el tren gubernamental.

Durante el primer trimestre de 2025, el presidente también realizó cambios en los principales ministerios, los cuales ya eran ampliamente anticipados. Entre los principales nombramientos se encuentran: Luis Miguel De Camps García, ministro de Educación; Rafael Eduardo Estrella Virella, ministro de Obras Públicas; Deligne Alberto Ascención Burgos, ministro sin cartera; Eddy de Jesús Olivares Ortega, ministro de Trabajo, y Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura.

Designaciones controversiales

En agosto, otro decreto generó debate al designar a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como titular de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF). Voces críticas solicitaron evaluar su trayectoria y experiencia en temas fronterizos, recordando que en 2020 Abinader había calificado al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) como una institución “quebrada” tras la gestión de Zorrilla Ozuna.

Asimismo, la designación de Aura Celeste Fernández Rodríguez como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante el Decreto 541-25, fue objeto de críticas, principalmente por su relación familiar con Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, a pesar de sus méritos profesionales.

Otro decreto que atrajo atención mediática fue la designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo titular de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) mediante el Decreto 652-25. Esta medida formó parte de un plan de reorganización del Sistema Integrado de Transporte, que incluyó la destitución del director anterior, Rafael Santos Pérez, y buscó optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo.

Debido a problemas recientes en el Metro de Santo Domingo, el presidente también designó, mediante el Decreto 653-25, a Alfonso Rodríguez Tejada como nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).