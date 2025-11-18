¿Qué productos dominicanos entran ahora sin impuestos a EE.UU.?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Gobierno de Estados Unidos ha eliminado los aranceles a más de 1,000 productos importados, en una decisión que beneficia directamente a países como República Dominicana, Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala. La medida, oficializada mediante la modificación de la Orden Ejecutiva 14257, entró en vigor el pasado 13 de noviembre y representa un giro estratégico en la política comercial estadounidense.

Motivos de la eliminación de aranceles

• Fortalecimiento de relaciones bilaterales: La administración del presidente Donald Trump busca consolidar alianzas diplomáticas y comerciales con países latinoamericanos que han mostrado cooperación estratégica.

• Reducción de costos para consumidores y empresas: Al eliminar aranceles sobre productos no disponibles o no patentados en EE.UU., se espera mejorar el acceso a bienes esenciales y reducir la inflación importada.

• Impulso a la competitividad regional: La medida permite a países como República Dominicana ampliar su presencia en el mercado estadounidense, con márgenes más rentables para sus exportadores.

Lista oficial de productos beneficiados (exportados desde RD)

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los productos dominicanos que ahora ingresan a EE.UU. con arancel cero incluyen:

• Agrícolas: cacao, café, aguacates, bananas, tomates, mangos, guayabas, cocos, plátanos, lechosas

• Minerales: oro

• Industriales y farmacéuticos: medicamentos, aparatos semiconductores

En total, se estima que US$581 millones en exportaciones dominicanas están cubiertos por esta exención.

Impacto económico esperado

• Ahorro millonario en pagos de aranceles

• Mayor competitividad para productores locales

• Posibilidad de ampliar la oferta exportable hacia EE.UU.

• Estímulo a la inversión en sectores agrícolas e industriales