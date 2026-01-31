Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Por qué no debes combinar arroz con habichuelas?

No se pueden mezclar porque el organismo no procesa de manera adecuada esa combinación, y puede generar digestiones más pesadas”

Arroz con habichuelas, una combinación de alto valor nutricional

Lency Alcántara
Lency Alcántara

El tradicional plato de arroz con habichuelas, símbolo de la gastronomía dominicana y latinoamericana, fue cuestionado por la especialista en nutrición Isidra Recarey, quien aseguró que no es recomendable consumir ambos alimentos juntos.

“No se pueden mezclar porque el organismo no procesa de manera adecuada esa combinación, y puede generar digestiones más pesadas”, explicó Recarey, al señalar que la práctica responde más a costumbre cultural que a criterios nutricionales.

Nutricionista Isidra Recarey

La especialista agregó que, aunque ambos alimentos son saludables por separado, “cuando se consumen juntos, no se aprovechan de la mejor manera sus nutrientes”.

Recarey insistió en que la población debe estar consciente de que “no todo lo que es tradición resulta lo más adecuado para la salud”, y recomendó variar las combinaciones alimenticias para lograr una dieta más equilibrada.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

