¿Por qué no debes combinar arroz con habichuelas?

El tradicional plato de arroz con habichuelas, símbolo de la gastronomía dominicana y latinoamericana, fue cuestionado por la especialista en nutrición Isidra Recarey, quien aseguró que no es recomendable consumir ambos alimentos juntos.

“No se pueden mezclar porque el organismo no procesa de manera adecuada esa combinación, y puede generar digestiones más pesadas”, explicó Recarey, al señalar que la práctica responde más a costumbre cultural que a criterios nutricionales.

Nutricionista Isidra Recarey

La especialista agregó que, aunque ambos alimentos son saludables por separado, “cuando se consumen juntos, no se aprovechan de la mejor manera sus nutrientes”.

Recarey insistió en que la población debe estar consciente de que “no todo lo que es tradición resulta lo más adecuado para la salud”, y recomendó variar las combinaciones alimenticias para lograr una dieta más equilibrada.