Programas formación en técnica energías renovables

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La Asociación para el Fomento de la Energía Renovable en República Dominicana (ASOFER) realizó el lanzamiento de nuevos programas de formación técnica especializada en energía renovable, en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) y el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX).

La iniciativa contempla capacitaciones certificadas orientadas a áreas claves para la seguridad y profesionalización del sector, como trabajo en altura y seguridad y salud en el trabajo. Estos programas han sido diseñados para fortalecer las competencias técnicas del personal, elevar los estándares operativos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en las empresas vinculadas al ecosistema renovable.

Las jornadas formativas, dirigidas a miembros de las instituciones aliadas, responden a la creciente demanda de talento calificado en un contexto de acelerada expansión de proyectos de energía solar, eólica y otras fuentes limpias.

“Desde ASOFER entendemos que el crecimiento sostenible del sector no depende únicamente de nuevas inversiones e infraestructura, sino también del fortalecimiento del capital humano que hace posible cada proyecto”, dijo Alfonso Rodríguez, presidente de la asociación. Con esta agenda de capacitación, ASOFER reafirma su papel como articulador entre el sector empresarial y la academia.