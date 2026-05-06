Mes de abril: la dominicanidad en alto

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Varios eventos protagonizados en el mes de abril pusieron en alto los sentimientos patrióticos del pueblo dominicano. El viernes 24 de abril la UASD, la más vieja universidad del continente americano, celebró una graduación ordinaria con la participación de 2,786 egresados de grado y postgrado, dedicada a la gesta democrática y patriótica del 1965. En el telón de fondo de esa ceremonia sobresalía la figura del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, Presidente de la República en armas y líder de la revolución constitucionalista.

Anteriormente, el 7 de abril, el Archivo General de la Nación puso en circulación la obra “Los del Monte” de su director y combatiente constitucionalista, Roberto Cassá, quien junto a Natalia González Tejeda de la UASD y Wilfredo Lozano destacaron el proceso épico de la resistencia campesina a la primera intervención militar norteamericana del 1916, mal denominado como “Gavilleros” por los invasores. La obra y esas intervenciones merecen ser masivamente difundidas.

Entre los actos conmemorativos de la guerra patria de Abril del 1965, en el que el pueblo dominicano se puso pantalones largos y botas de hombres de armas, fueron realizadas exposiciones fotográficas de escenas de la Revolución, captadas por Milvio Pérez, en el parque de San Carlos y en el Senado de la República. Ese mismo día Efemérides Patria realizó un homenaje a los héroes y mártires de la revolución constitucionalista en el Panteón Nacional.

Igualmente, el Presidente Luis Abinader juramentó a los integrantes de la comisión designada mediante el decreto 200-26 para establecer en el Edificio Copello el “Museo Histórico de la Gesta de Abril”, que fue gestada en los cuarteles por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, caído en el asalto al Palacio Nacional del 19 de mayo de 1965, bajo los disparos de los yanquis interventores.

Este pasado abril, fue también testigo de dos acontecimientos de transcendencia cultural y espiritual para la nación dominicana. El 28 de abril el presidente de la República, el ministro de Cultura y Carlos Andújar, Director de Museos, dejaron reabierto el “Museo Nacional de Historia y Geografía”, incluyendo una nueva sala dedicada a la “Guerra de Abril”, junto con las salas “La Patria”, “Los Presidentes”, “Trujillo: una era de terror” y “La Guerrilla de Caamaño”. El otro fue la condecoración del prócer restaurador Ulises Francisco Espaillat por parte del presidente Abinader, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, al conmemorarse el 150 aniversario de haberse instalado en Santiago el gobierno que cristalizó los principios de la Guerra por la Restauración de la República, con la derrota y expulsión de las tropas españolas de ocupación.

Este Abril, lleno de dominicanidad, fue inmenso.