Proindustria celebra ronda de negocios para frontera

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), en coordinación con el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), celebró la ronda de negocios para el encadenamiento productivo, dirigida a empresas acogidas a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo.

La actividad reunió a decenas de empresas instaladas en la zona fronteriza y a proveedores de distintos puntos del país, con el propósito de fomentar vínculos comerciales, promover compras locales y fortalecer la integración productiva interempresarial. El director de Proindustria, Rafael Cruz, dijo que este tipo de encuentros busca impulsar el desarrollo industrial en todo el país.