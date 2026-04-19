¿Qué pasó esta semana? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

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Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 13 de abril de 2026 hasta la edición de ayer sábado 18 de abril de 2026.

Edición Impresa, lunes 13 de abril de 2026

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Caos y largas filas en jornadas cedulación recintos de la JCE

Lo que debía ser una jornada organizada y productiva para la renovación de la cédula, según el calendario establecido por mes de cumpleaños, trastocó en un escenario de desorden, largas esperas y la evidente frustración de los ciudadanos que acudieron a los recintos de la Junta Central Electoral (JCE).

Durante un recorrido realizado por HOY en oficialías del Gran Santo Domingo, fue posible constatar un patrón común: lentitud en el proceso, escasa orientación a los solicitantes y ausencia de información oficial clara sobre el avance de la jornada.

Edición Impresa, martes 14 de abril de 2026

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Lluvias y vientos dejan daños a propiedades y sectores sin luz en Santo Domingo

Las fuertes lluvias, acompañadas de ráfagas de viento y granizadas, provocaron ayer múltiples daños en el Gran Santo Domingo, donde hubo reportes de árboles y postes eléctricos derribados, vehículos afectados, interrupciones del tránsito y extensos cortes del servicio eléctrico en varios sectores.

Uno de los incidentes más notorios ocurrió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde varios árboles cayeron dentro del campus, obstaculizando el paso de estudiantes. En el lugar, además, un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo.

Edición Impresa, miércoles 15 de abril de 2026

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Oficialismo aprueba pago a contratistas del Estado

Con el voto en contra de la oposición política, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia en primera lectura el proyecto de Ley que autoriza el pago a contratistas del Estado, al tiempo que crea una comisión de revisión y reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal.

El proponente de la iniciativa es el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco quien explicó que desde hace décadas una gran cantidad de contratistas del Estado pasan por una situación muy difícil, por lo que al final de la pasada legislatura la CD aprobó el pago de deuda, pero esta fue observada por el Poder Ejecutivo por violación a principios esenciales de la Constitución de la República.

Edición Impresa, jueves 16 de abril de 2026

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RD requiere carreteras de cuatro carriles por crecimiento vehicular, carga y turismo

El ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, manifestó que ante el crecimiento del parque vehicular y con ello el transporte de carga y turístico las vías deben ser rediseñadas para que sean de cuatro carriles.

Destacó de forma particular las vías de la región Sur que en esta pasada Semana Santa presentaron un congestionamiento excepcional por la cantidad de personas que se desplazaron. “El tráfico que hubo para el Sur en esta Semana Santa no se había previsto, fue una cosa que no había sucedido en los últimos años”, expresó Estrella, tras indicar que para esta región hubo más desplazamientos que hacia el Este y el Norte.

Edición Impresa, viernes 17 de abril de 2026

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Indrhi dice presas pueden mitigar las inundaciones

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, informó que el sistema de presas del país sigue mitigando inundaciones en sus áreas de influencia. Citó entre esas presas, Tavera, Bao, Monción, Sabana Yegua, Sabaneta y Monte Grande, que son las que tienen mayor capacidad de almacenamiento y regulación de las crecidas que se presenten producto de la incidencia de vaguadas sobre el país.

Comunicó además, que ese organismo avanza en la limpieza y adecuación en los sistemas de drenajes del Bajo Yuna, que es parte de las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader para mitigar el impacto de los aguaceros, a fin de que no afecten la producción agropecuaria en esa zona del Nordeste.

Edición Impresa, sábado 18 de abril de 2026

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Luis Abinader pide al sector agro trabajar coordinado

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El presidente Luis Abinader exhortó ayer al sector agropecuario a trabajar coordinado, con el propósito de consensuar acciones que permitan fortalecerlo y avanzar en la modernización, consolidando los logros obtenidos y enfrentar con eficiencia los retos del momento.

El mandatario habló en el taller de “Priorización y Articulación del Sector Agropecuario”, organizado por el Ministerio de Agricultura, el cual termina hoy.