Desde la nueva cédula hasta la muerte de Carlos Batista, estas fueron las más leídas del Hoy

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Les traemos el top 10 de las noticias más leídas en la semana de periódico Hoy. Un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto.

1- Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE

Cédula

La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.

Pasos para agendar una cita

Acceso al portal oficial Ingrese a la página web de la JCE: citas.jce.gob.do.

2-Cómo se forman los granizos que cayeron en distintos puntos de República Dominicana

Granizos

El cielo se oscureció, el viento se intensificó y, de repente, comenzaron a caer granizos en distintos puntos del país. El fenómeno sorprendió a muchos este lunes, pero tiene una explicación.

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, explicó al periódico HOY que estas granizadas estuvieron asociadas a una vaguada presente en varios niveles de la troposfera.

3- El papa León XIV: "No tengo miedo a la administración Trump"

Papa Leon IX

"No tengo miedo a la administración Trump" y "seguiré levantando la voz para construir la paz": así contestaba el papa León XIV hoy a las descalificaciones del presidente de Estados Unidos que le tildó de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

El papa hizo estas declaraciones a bordo del avión papal durante el vuelo hacia Argelia, donde comenzó este lunes su tercer viaje internacional. Nadie creía que el papa prudente y reservado pudiera contestar a las preguntas que los periodistas le hicieron a bordo cuando pasó uno a uno a saludarles.

4- Renovar la cédula: 7 cosas que debes saber para hacerlo sin contratiempos

Nueva Cédula

La renovación de la cédula de identidad y electoral es, más que un trámite administrativo, un paso esencial en la vida ciudadana. Se trata del documento que nos identifica, nos permite ejercer derechos y acceder a servicios, y que nos conecta formalmente con el Estado.

Por eso, participar en este proceso no solo es necesario, sino también una responsabilidad compartida. Sin embargo, como suele ocurrir con los procesos masivos, surgen dudas, inquietudes y, en ocasiones, errores que pueden evitarse con información clara.

5- Muere “El Hombre más Caro” de la TV, Carlos Batista Matos

Carlos Batista

El comunicador dominicano, Carlos Batista Matos, falleció este lunes.

“El Hombre más Caro”, conocido por "Programa Con los famosos", fue hallado sin vida en su casa, según allegados al periodista.

6- Bono anual en RD: qué dice la ley y quién tiene derecho hacer noticia

Peso dominicano

El Código de Trabajo dominicano, Ley 16-92, establece en su artículo 223 la obligación de las empresas de otorgar a sus empleados una bonificación anual equivalente al 10 % de las utilidades netas. Este beneficio, conocido como “bono anual”, busca reconocer el aporte de los trabajadores al crecimiento de las compañías y se convierte en un derecho laboral de carácter obligatorio.

7- ¿Qué dijo Carlos Batista Matos antes de morir?, según amigo cercano

Carlos Batista: "A mí los ricos no me pueden echar vaina"

El abogado y exdirector de Migración, Enríquez García, ofreció detalles sobre una de las últimas conversaciones que sostuvo con el comunicador Carlos Batista Matos antes de su fallecimiento.

Según relató, el viernes lo llamó para reunirse un rato, pero Batista le respondió que no se sentía bien de salud, lo que ahora cobra relevancia en medio de la consternación que ha generado su partida.

García enfatizó que los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte, mientras familiares, colegas y seguidores esperan claridad sobre lo ocurrido.

8- Caso DEA: Embajadora Leah Campos investiga posible red de corrupción más allá de visados

Leah Campos

La embajadora Leah Francis Campos aseguró que, aunque el foco inicial del cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana han sido los visados, presume que podrían existir otros elementos involucrados, por lo que ordenó una investigación “profunda” en torno al caso.

“Si sé que hay un problema con los visados, una corrupción que es bastante gorda, o sea, que alguien esté usando nuestras visas para enriquecerse, eso es bastante, pero, como te dije, usando la lógica sé que hay algo más, o sea, me imagino que hay algo más. Entonces, aquí hay una investigación que sigue en pie. Yo voy a dejar espacio a que se dé esa investigación más allá de los visados”, sostuvo.

9- El miedo vive en Monte Plata: familias atrapadas entre el río y la incertidumbre

Lluvias en Monte Plata

El rugido del río Ozama se ha convertido en un sonido de alarma para las comunidades de Peralvillo y zonas aledañas. Tras las lluvias de la vaguada, el agua desbordada amenaza con aislar familias enteras y arrastrar consigo la tranquilidad de quienes dependen del puente más cercano, una estructura baja, sin barandales y cubierta de basura.

“Cada vez que llueve fuerte, sentimos que el río nos va a llevar”, cuenta María González, madre de tres niños, mientras observa el agua golpear los bordes del puente. Su preocupación no es solo por la incomunicación: teme que, en una emergencia médica, no haya forma de trasladar a enfermos o mujeres embarazadas hacia el hospital.

10- Omar Fernández y Alexia: fotos íntimas de su boda reveladas por su hermana Nicole

Boda de Omar Férnandez

Nicole Fernández, hermana del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, compartió este martes imágenes exclusivas del matrimonio de su hermano con Alexia Rubio , incluyendo el esperado beso de los recién casados.