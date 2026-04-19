Lecciones de decencia

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Vivimos en una sociedad que, irónicamente, parece haberle puesto un impuesto a la decencia. Si eres una persona seria, si cumples tu palabra, si evitas el conflicto y prefieres la diplomacia sobre el escándalo, automáticamente te conviertes en el blanco perfecto.

Para los expertos en el "ventajismo", el perfil de una persona íntegra no es un referente de respeto, es una oportunidad de abuso.

Nos ven como víctimas. Asumen que nuestro silencio es sumisión y que nuestra capacidad de comprensión es un cheque en blanco para el irrespeto. Como saben que no queremos problemas, que cuidamos nuestra imagen y que preferimos la paz sobre el ruido, se aprovechan.

Se aprovechan en los negocios, en las relaciones personales y en el día a día ciudadano. Pero es hora de cambiar la narrativa: la gente seria tiene que empezar a dar lecciones.

Trampa invisible

Con frecuencia nos pasa que, por evitar un mal rato, permitimos que se crucen líneas rojas. Nos volvemos el blanco ideal de quienes están acostumbrados a buscar perfiles comprensivos para incumplir contratos, postergar pagos o faltar a la lealtad.

Es esa gente que piensa: "A ella no le importa, ella entiende" o "Es una persona decente, no va a armar un lío por eso". Y ahí radica nuestro error. Hemos permitido que la "seriedad" se perciba como una vulnerabilidad.

Ser una persona de principios no significa ser un espectador pasivo de la injusticia ajena. Ser comprensivo no es lo mismo que ser permisivo. La madurez emocional y profesional no nos obliga a cargar con la falta de ética de los demás.

Límites firmes

Dar lecciones no significa rebajarse al nivel del otro, ni recurrir a la chabacanería o al escándalo que tanto evitamos. Dar lecciones es, simplemente, poner límites innegociables.

La gente seria da lecciones cuando dice un "no" rotundo sin pedir disculpas. Cuando retira su confianza y su colaboración de donde no hay reciprocidad. Cuando hace valer su tiempo, su trabajo y su palabra con la misma firmeza con la que cumple sus compromisos.

La verdadera lección para el aprovechado no es un grito, es la consecuencia. Es el enfrentarse a una persona que, con elegancia, pero con una determinación implacable, le cierra la puerta al abuso.

Costo social

Si los decentes seguimos callando para no "hacer un problema", estamos alimentando un sistema donde el aprovechado siempre gana. Cada vez que permitimos que alguien se salte las reglas porque "nosotros somos mejores que eso", le estamos dando permiso para seguir buscando víctimas.

Nuestra sociedad necesita una rebelión de la gente seria. Una postura firme que deje claro que nuestra educación no es falta de carácter y que nuestra diplomacia no es cobardía. El respeto no se pide, se impone a través de la coherencia y, sobre todo, de no permitir que nadie confunda nuestra luz con ingenuidad.

Hoy te invito a revisar esos espacios donde has permitido que otros se aprovechen de tu perfil conciliador. La gente seria es el motor que sostiene este país; sin embargo, ese motor también tiene derecho a decir "basta".

No permitas que te vean como una víctima. Empieza a dar lecciones de dignidad. A veces, la mayor lección de respeto que le puedes dar a quien se aprovecha de ti es dejarle claro que tu decencia tiene un límite, y que cruzarlo tiene un precio: perder el privilegio de tu presencia y de tu confianza.