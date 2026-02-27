PUCMM: apagón lunes evidencia la fragilidad de las infraestructuras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El equipo de investigación en Resiliencia Energética y Microrredes y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) consideró que el apagón general del pasado lunes evidencia la fragilidad de las infraestructuras críticas del sistema eléctrico.

Valoró que el corte general de electricidad como una señal de alerta para fortalecer la planificación del sistema eléctrico, no solo desde la perspectiva operativa, sino como un componente central de la política de gestión de riesgos y resiliencia nacional.

Basado en la investigación “Enhancing Climate Shock Vulnerability Assessment with Energy Reliability: A comprehensive case study of the Dominican Republic” realizado en PUCMM y publicada en International Journal of Disaster Risk Reduction, los investigadores Ramón Emilio De Jesús-Grullón, Rafael Batista, Oscar Atahualpa López y Daritza Nicodemo analizron la frecuencia, duración y naturaleza de las interrupciones.

Precisaron que estas tienden a concentrarse en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad social y exposición climática, amplificando sus impactos.

Sugirieron el fortalecimiento de la infraestructura de gestión de datos de interrupciones, especialmente considerando que el 36% del total de eventos se deben a causas desconocidas.

Señalaron que el apagón hizo visible lo que normalmente permanece invisible: las redes eléctricas son la columna vertebral de la sociedad moderna.

Apoyaron el desarrollo de capacidades de modelamiento y optimización en la asignación de recursos, para identificar con mayor precisión las zonas, circuitos y componentes críticos del sistema.