Puerto Rico y República Dominicana se unen en innovadora campaña turística para potenciar el Caribe

Madrid, España | 24 de enero de 2025 — Puerto Rico y la República Dominicana presentaron oficialmente su primera campaña multi-destino, un hito sin precedentes de colaboración turística regional que marca el inicio de una nueva etapa para el posicionamiento del Caribe en los mercados internacionales. El lanzamiento se llevó a cabo desde el stand de la República Dominicana en FITUR 2026, una de las principales plataformas globales de la industria turística.

La campaña, “Juntos Somos el Caribe”, concebida y desarrollada de manera conjunta nació a partir de las conversaciones sostenidas durante FITUR 2025, y encontró en esta edición de la feria el escenario ideal para su presentación oficial ante turoperadores, aerolíneas, medios especializados y aliados estratégicos de Europa y Latinoamérica.

La presentación fue hecha en conjunto por las delegaciones de Puerto Rico encabezada por la gobernadora Jenniffer González Colón, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, y Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico; y por la delegación de la República Dominicana, liderada por el ministro de Turismo, David Collado, y la viceministra Tammy M. Reynoso. Además, estuvieron presentes otros funcionarios y representantes de ambas delegaciones.

“A Puerto Rico y la República Dominicana nos unen muchas cosas, como la historia, la gastronomía, la música y la calidez de nuestra gente. También tenemos mucho que compartir, dar a conocer y celebrar. Hoy nos volvemos a unir para presentar Juntos somos el Caribe, un esfuerzo bien pensado que nació en FITUR 2025. Cuando el turista europeo viene al Caribe, no se queda dos días; se queda cuatro, cinco o seis días. Y si le añadimos la experiencia de estar en un territorio americano y caribeño, podrá brincar de isla en isla. Qué mejor que hacerlo a través de las múltiples experiencias que ofrecen ambos destinos”, expresó la gobernadora.

“Entre la República Dominicana y Puerto Rico existe una conexión especial, forjada por la historia, la cultura y nuestras raíces caribeñas. Hoy damos un paso importante al presentar una propuesta turística complementaria, que suma fortalezas y amplía la experiencia del viajero. Con esta campaña, demostramos que juntos somos más competitivos, más atractivos y más relevantes en los mercados internacionales”, destacó el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado.

Por su parte Robles Cancel destacó que, Juntos Somos el Caribe representa mucho más que una acción promocional; es el resultado de una visión compartida que apuesta por la colaboración como motor de crecimiento económico, turístico y cultural. Conforme a la visión de la gobernadora Jenniffer González Colón, Puerto Rico cree firmemente en un Caribe integrado, competitivo y preparado para responder a las nuevas tendencias del viajero global. Esta alianza demuestra cómo dos destinos con identidades sólidas pueden complementarse estratégicamente para crear una propuesta más atractiva, diversa y competitiva a nivel internacional. FITUR fue el punto de partida de esta conversación, y hoy es el escenario perfecto para presentar una campaña que redefine la manera en que el Caribe se proyecta al mundo”.

Simultáneamente Durante el anuncio oficial se presentó un video que expuso el objetivo y alcance de la campaña multi-destino, así como el concepto creativo de la iniciativa, el cual se desarrolló en colaboración con Discover Puerto Rico y MITUR.

“Nos entusiasma mucha esta novedosa colaboración porque nos permite explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico de la mano con los hermanos dominicanos. Esta es una unión de propósitos en la que se crean nuevos productos y se abren nuevas oportunidades en los mercados de viajeros”, dijo Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico.

Bajo el concepto de “Island Hopping”, la campaña posiciona a Puerto Rico y la República Dominicana como destinos complementarios dentro de un mismo ecosistema turístico, facilitando al viajero la posibilidad de explorar dos culturas caribeñas auténticas en un solo viaje, maximizar el valor del desplazamiento entre las islas y disfrutar contrastes únicos entre modernidad, historia, naturaleza, playa, gastronomía y entretenimiento.

La campaña responde a objetivos estratégicos claros, entre ellos incentivar los viajes combinados, promover estancias más largas, optimizar la conectividad aérea existente, expandir la presencia de ambos destinos en mercados clave —especialmente Europa y Latinoamérica— y fortalecer la cooperación público-privada como modelo replicable de colaboración regional.

FITUR fue identificado como el momento ideal para este anuncio, por su alcance mundial, su influencia en la planificación de viajes del año y su capacidad para conectar directamente con los principales actores de la industria turística internacional.

La iniciativa contempla una campaña digital integrada, una plataforma multi-destino con itinerarios y herramientas interactivas, estrategias de contenido en redes sociales, e integraciones tecnológicas con aplicaciones turísticas.

Con este lanzamiento, Puerto Rico y la República Dominicana establecen un nuevo modelo de colaboración, proyectando al Caribe como una región integrada, diversa y altamente competitiva en el escenario turístico global.