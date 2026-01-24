República Dominicanapuede convertirse en el hub turístico del Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana tiene la escala, conectividad y madurez para convertirse en el hub turístico del Caribe.

El país puttede fungir como un ancla regional para el desarrollo del turismo sostenible y la inversión a gran escala, aprovechando su tamaño, conectividad y capacidad comprobada para atraer capital.

Así lo afirmó Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group.

El ejecutivo de una de las mayores empresas de tecnología de viajes y agencias en línea del mundo explicó que la conectividad aérea de República Dominicana, capacidad hotelera y economía turística consolidada, le permiten operar como puerta de entrada y punto de dispersión para viajes multidestino en el Caribe, alineándose perfectamente con la creciente demanda de hotel hopping y viajes de estadías múltiples.

Arkuch habló durante el III Foro BHD de Turismo e Inversión realizado por el Banco BHD, en Fitur 2026, en Madrid.

En ese escenario también habló Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC), quien resaltó que integrar el turismo en la planificación nacional del desarrollo es una condición indispensable para el crecimiento sostenible del Caribe.

Dijo que el turismo representa cerca del 18 % del PIB regional y que constituye uno de los principales motores económicos, por lo que debe ser tratado como un sector estratégico. Eso implica que las decisiones en materia de transporte, vivienda, energía, uso del suelo y desarrollo del capital humano no pueden tomarse de manera aislada.