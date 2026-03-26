Punta Catalina aumenta producción histórica en 2025

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La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) registró en 2025 su máximo histórico de producción con 4,966 gigavatios-hora (GWh) netos, consolidándose como el pilar de base del sistema eléctrico nacional en un contexto en que la mayoría de las plantas del parque generador opera muy por debajo de su capacidad instalada.

Según informe de la CTPC, los datos de producción acumulada del período 2020-2025 muestran una trayectoria sostenida que va de los 4,598 GWh registrados en el primer año de operación hasta el techo alcanzado el año pasado, con un mínimo de 4,363 GWh en 2021 que los propios registros técnicos de la planta atribuyen a ajustes de rodaje del sistema.

La instalación, compuesta por dos unidades de carbón con tecnología ultrasupercrítica de baja emisión, ha sido objeto de debate público por su fuente de combustible. Sin embargo, los indicadores técnicos de los últimos seis años ofrecen una imagen que contrasta con las críticas más generalizadas.

El factor de planta, indicador que mide el porcentaje del tiempo en que una unidad generadora opera respecto a su capacidad máxima instalada, sitúa a ambas unidades de Punta Catalina en la cúspide del sistema eléctrico nacional.

Un análisis comparativo del factor de planta de 2024 y 2025, que abarca más de 30 instalaciones generadoras del país, revela que Punta Catalina 2 alcanzó en 2024 un factor de 96%, el segundo valor más alto de todo el parque generador nacional, superado únicamente por Quisqueya

Las salidas temporales de servicio que han generado críticas públicas responden, según la documentación técnica interna de la CTPC, a mantenimientos programados exigidos por el protocolo del fabricante GE, el mismo que rige el ciclo de vida de turbinas similares en plantas de todo el mundo.