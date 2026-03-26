Semana Santa llama a cerrar el bolsillo

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Servida desde el 28 de febrero, la incertidumbre nos circunda. Los bombardeos de aquel día sobre Irán, aunque estemos muy lejos de allá, nos están complicando cada vez más la vida.

Con unos combustibles que subieron RD$15 en dos semanas y un supermercado en el que todo aumenta sin control, tenemos que ir pensando en cómo recortar nuestro presupuesto.

De cara a esta Semana Santa, fechas en las que la gente enloquece, debemos sopesar muy bien lo que vamos a hacer, ¿compensa meterse en líos cuando no tenemos idea del tiempo que durará el conflicto o si las cosas empeorarán?

La prudencia se impone. Gastar para gozar cuando nos jugamos la estabilidad económica del hogar es algo para pensar. Sí, todos necesitamos disipar, pero el gozo siempre puede esperar.

Como nosotros, el Gobierno tiene dar ejemplo de austeridad. ¿Con qué moral nos pide ahorrar cuando sus instituciones no se miden? Ver que la Armada haya gastado RD$1,594,180.00 en adquirir 215 coronas de flores para usarlas en actividades conmemorativas y actos fúnebres de los miembros y familiares de la institución es para detenerse a pensar (la adjudicación fue el 26/2/2026, aunque el proceso se abrió el 17/2/2026). No podemos permitir tanto.