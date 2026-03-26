Al inspector general de la PN

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Respetuosamente, nos dirigimos a ese superior despacho para solicitarle encarecidamente una “visita sorpresa” al destacamento policial de Manoguayabo.

Ahora bien, de ninguna manera queremos que su visita a Manoguayabo sea como las que realizaba el expresamente Danilo Medina, que eran previamente organizadas. Nosotros esperamos de usted que llegue sin que nadie le esté esperando, de manera pueda comprobar y ver con sus propios ojos el desorden imperante ahí.

Una de las anomalías consiste en el estacionamiento de decenas de motocicletas de todos tipos en la acera destinada para los peatones. En ocasiones dejan un trillito por el que los transeúntes deben pasar ‘de cuchillita’. El colmo fue hace unos días: llega un uniformado en su moto e intenta estacionarla en el trillo. Le preguntamos: ¿No va dejar por dónde uno cruzar? Respondió con íronía: "Sí, pase Trujillo, pase”.