Punta Catalina suma 10 empleados, pero baja US$10 millones en nómina

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aumentó su plantilla de empleados entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, sus gastos de personal disminuyeron en US$10 millones, unos RD$610 millones a la tasa oficial del dólar.

La plantilla de personal pasó de 434 a 444 en el periodo señalado, mientras los gastos descendieron de US$15 millones a US$5 millones, según el último informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Asimismo, los gastos en servicios no personales de la empresa estatal experimentaron una caída significativa, al pasar de US$100.4 millones a RD$16.1 millones, lo que representa una disminución de US$84.3 millones,

Los gastos en materiales y suministros se redujeron de US$17 millones a US$5.2 millones, para una disminución de US$11.8 millones. Los gastos en aportes al sector aumentaron de cero a US$3.8 millones.

La facturación por venta de energía alcanzó los 4,598.7 gigavatios hora (GWh) entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 154.0 GWh, equivalente a un 3.5 %, en comparación con el mismo período de 2024.

El valor monetario de la facturación ascendió a US$566.2 millones, con un incremento de US$5.4 millones (equivalente al 4.7 %) en comparación con el mismo período del año anterior. Marzo y mayo fueron los meses con menores ingresos por venta de energía.

El precio promedio de venta fue de 12.31 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que el costo total de producción ascendió a US$236.1 millones.

Según el informe del MEM, este último valor comenzó a reportarse a partir de febrero de 2025 con el objetivo de mejorar la transparencia de los resultados operativos. El monto incluye los costos directos, los cargos del mercado eléctrico mayorista, los costos de personal de producción y otros costos operativos.

Del total de los costos de producción, US$191.1 millones correspondieron a costos directos, US$23.5 millones a cargos del Mercado Eléctrico Mayorista, US$12.5 millones a costos del personal de producción y US$9 millones a otros costos operativos de producción.

Enero fue el mes con el mayor monto en costos de producción, con US$25.9 millones, seguido por julio, con US$23.54 millones. En contraste, febrero registró el monto más bajo, con US$17.41 millones.

El gasto total durante este período fue de US$201.5 millones, distribuidos de la siguiente manera:

• Gastos operativos: US$30.1 millones

• Gastos por depreciación: US$93.1 millones

• Gastos financieros: US$0.7 millones

• Otros gastos: US$77.5 millones

Las inversiones ejecutadas ascendieron a US$0.8 millones, lo que representa una disminución de US$2.8 millones respecto al mismo período de 2024.

Por otro lado, los gastos por depreciación y amortización totalizaron US$93 millones en el período enero-noviembre de 2025, mientras que en el mismo período del año anterior no se registraron montos por este concepto.

Punta Catalina vendió un total de 1,532.9 GWh a cada una de las empresas distribuidoras de electricidad. Sin embargo, los pagos realizados por las distribuidoras variaron: Edenorte pagó US$191.4 millones, Edesur US$185.5 millones y Edeeste US$186.1 millones. Además, en el mercado spot se facturaron US$3.2 millones.

Punta Catalina es una central termoeléctrica de propiedad estatal ubicada en el distrito municipal de Catalina, en Baní, provincia Peravia. Está compuesta por dos unidades de generación eléctrica, cada una con una capacidad de 360 megavatios (MW), sumando un total de 720 MW. Estas unidades están sincronizadas con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Desde abril de 2023, Punta Catalina está dirigida por el empresario Celso Marranzini, quien ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración. Además, Marranzini fue designado en enero de 2024 como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), con el objetivo de reducir las pérdidas eléctricas, pero no ha podido lograrlo. Los datos están ahí: las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 42.9% de la energía adquirida hasta noviembre del 2025.