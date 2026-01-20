Santo Domingo 0ºC / 0ºC
US$24.9 MM

Punta Catalina sube facturación

La facturación fue 4,124.3 gigavatios hora (GWh), equivalente a un incremento de 131.6 GWh (3.3%) respecto al mismo período 2024

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina.

Ubaldo Guzmán Molina
La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) facturó US$511.3 millones entre enero y octubre de 2025, lo que representa un aumento de US$24.9 millones (5.1%) en comparación con igual período de 2024.

Este desempeño se sustentó en la facturación de 4,124.3 gigavatios hora (GWh), equivalente a un incremento de 131.6 GWh (3.3%) respecto al mismo período del año anterior.

A cada una de las tres distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) se le vendió la misma cantidad de energía: 1,374.8 GWh. En el mercado spot, la empresa facturó US$2.7 millones.

El precio promedio de venta de energía fue de 12.40 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que el costo total de producción de la generadora ascendió a US$217.7 millones, según el último informe de desempeño colgado por el Ministerio de Energía y Minas.

Entre enero y octubre de 2025, en comparación con igual período de 2024, EGEPC aumentó en nueve el número de empleados, pasando de 434 a 442.

Sin embargo, durante ese período los gastos en personal se redujeron en US$9.5 millones, al descender de US$14 millones en 2024 a US$4.5 millones en 2025.

El gasto total de la generadora fue de US$188.8 millones, de los cuales US$27.5 millones correspondieron a gastos operativos, US$84.9 millones a gastos de depreciación, US$0.7 millones a gastos financieros y US$75.7 millones a otros gastos.

