RD apuesta al turismo deportivo para diversificar la oferta

El turismo deportivo se ha convertido en la apuesta de República Dominicana como visión para diversificar la oferta turística.

La República Dominicana está invirtiendo en diferentes ramas de deportes para atraer eventos internacionales y con ello más visitantes extranjeros.

De acuerdo al ministro de Turismo, David Collado, para el próximo año se destinarán más de US$2,000 millones en patrocinios, promoción y organización de eventos internacionales.

“Ahora vamos a apostar al turismo deportivo, porque República Dominicana se consolida como un destino clave, impulsado por un ambicioso plan de inversiones proyectadas para 2026”, explicó al participar en el Foro de Inversión Turística 2025 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que este año tiene un enfoque estratégico en el turismo deportivo, sector identificado, entienden, como una de las principales oportunidades de diversificación y atracción de capital para los próximos años.

Collado resaltó que solo el golf ha generado la llegada de más de 400,000 turistas en 2024, y que el Gobierno busca posicionar a los diferentes polos turísticos

Sobre esta rama del turismo, el presidente de Asonahores, Juan Papo Bancalari, destacó la importancia de diversificar la oferta turística para sostener el crecimiento histórico que vive el país.

“Un factor clave para la fortaleza de un destino turístico es su diversificación. Nuestro país exhibe hoy un formidable crecimiento sostenible de la actividad turística, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional”, afirmó.