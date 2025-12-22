Codeeste celebra encuentro empresarial navideño con junta directiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo de Desarrollo Empresarial y Económico de Santo Domingo Este (CODEESTE) celebró su encuentro empresarial navideño con la participación de su junta directiva e invitados especiales.

Durante el encuentro, el presidente de CODEESTE, Joaquin Hilario, dijo que ese consejo de desarrollo surge con el propósito de ser aliado de las autoridades de turno en la búsqueda y solución de los problemas del municipio más poblado del país.

Además, sostuvo que el propósito del consejo es ayudar a sus miembros empresarios y comerciantes ante las autoridades municipales y gubernamentales cuando ocurran obstáculos.

Mientras que, los demanás directivo de esa gremio Evaristo Calderón , Cesarina Mejia y Andrés Tejada hicieron un recuento del desarrollo y crecimiento de Santo Domingo Este y pidieron al gobierno seguir invirtiendo en el municipio a los fines de que pronto se puedan construir más espacio de diversión como un teatro de bellas artes o un estadio de beisbollo .

También un gran recinto y o ciudad universitaria.

La actividad estuvo cargada de un ambiente festivo con música navideña donde reinó la alegría y la confratenidad empresarial.