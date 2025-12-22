Banco Central presenta resultados: "alta solvencia y rentabilidad en sistema financiero dominicano"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, sostuvo un encuentro con los presidentes de los principales bancos múltiples del país, acompañado del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, para pasar balance al desempeño del sector financiero y reafirmar el compromiso de preservar la estabilidad macroeconómica y la credibilidad institucional.

Durante la reunión, Valdez Albizu subrayó que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, “es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad de nuestro sistema financiero, que es la espina dorsal de la economía y sobre la cual se fundamenta el crecimiento de la República Dominicana”.

Resultados del sector financiero

• Activos consolidados: RD$4.19 billones, con un crecimiento interanual de 9.3 %.

• Cartera de créditos: 91 % concentrada en categorías A y B, con morosidad de apenas 1.8 %.

• Cobertura de créditos vencidos: 162.5 %, lo que garantiza provisiones sólidas.

• Pasivos: RD$3.6 billones, con un crecimiento interanual de 9.1 %, sustentados en un 87.5 % por depósitos del público.

• Rentabilidad: ROA de 2.6 % y ROE de 21.7 %, superiores al promedio regional.

• Solvencia: Índice de 17.1 %, muy por encima del mínimo legal de 10 %.

Banco de Reservas: desempeño destacado

El Banco de Reservas mostró indicadores superiores al promedio del sistema bancario:

• Activos: RD$1.35 billones (+7.4 % interanual).

• Cartera de créditos: RD$617 mil millones (+9.4 %).

• Morosidad: 1.3 %, con cobertura de 192.7 %.

• Rentabilidad: ROA de 1.9 % y ROE de 21.2 %.

• Solvencia: 17.6 %, por encima del mínimo requerido.

Consenso institucional

La Asociación de Bancos Múltiples (ABA), encabezada por Rosanna Ruiz, junto a representantes de Banreservas, Popular, BHD, Santa Cruz y otras entidades, coincidieron en que el sistema financiero atraviesa una etapa de mayor transparencia y confianza, invitando a mantener el clima de estabilidad y el debate técnico sobre los indicadores positivos del sector.

El encuentro contó con la participación de altos ejecutivos de las principales entidades financieras del país, quienes respaldaron la visión del Banco Central de fortalecer la colaboración y garantizar la estabilidad del sistema.