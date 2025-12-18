RD se posiciona en el mapa mundial de las fintech

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech) representó de manera activa a República Dominicana en los eventos internacionales más influyentes del ecosistema fintech.

A través de una agenda estratégica en América Latina, Europa y Estados Unidos, la organización fortaleció alianzas, promovió las capacidades del país y posicionó al ecosistema dominicano como un referente emergente en innovación financiera.

Adofintech participó en el Fintech México Festival 2025, uno de los encuentros más relevantes de la región, realizado en el Papalote Museo del Niño.

En el Guatemala Fintech Day, se integró a un espacio que reunió a más de 500 líderes del sector financiero de Centroamérica. Este foro permitió explorar oportunidades de inversión, colaboración y tendencias en inclusión financiera. Para el mes de julio, una delegación institucional visitó la Asociación Española de Fintech e Insurtech en Madrid. El encuentro marcó un hito en la cooperación transatlántica al abrir oportunidades para compartir experiencias regulatorias. En Miami, la asociación participó en el FinnLAC Forum 2025, la principal cumbre de innovación financiera del Grupo BID.