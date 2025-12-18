Tarik Skubal se une a Paul Skenes en el cuerpo de lanzadores del Clásico Mundial de EE. UU.

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, de los Tigres de Detroit, ha acordado lanzar para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, uniéndose a un cuerpo de lanzadores que incluye al actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh.

El cuerpo de lanzadores estadounidense para el torneo de 2023 no incluyó a ningún lanzador que haya recibido votos para el Cy Young de 2022. Japón ganó el partido por el campeonato 3-2.

Los relevistas All-Star Mason Miller, de los Padres de San Diego, y David Bednar, de los Yankees de Nueva York, también se han sumado al roster estadounidense para este torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo.

Se unen a un cuerpo de lanzadores que incluye a Clay Holmes y Nolan McLean, de los Mets de Nueva York, y Joe Ryan, de los Mellizos de Minnesota.

Bednar y Williams regresan del roster estadounidense de 2023.

Los jugadores de posición estadounidenses incluyen a los receptores Cal Raleigh y Will Smith, los jugadores de cuadro Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr., los jardineros Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge, y el bateador diseñado Kyle Schwarber.