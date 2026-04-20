República Dominicana suma 3,882 operaciones de aviación general en 2026, ¿cómo impacta al turismo?

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Montecristi. La República Dominicana recibió este martes cinco nuevas aeronaves de la aviación general en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperòn, en Puerto Plata, logrando establecer una suma de 3,882 operaciones de aviación privada no comercial recibidas desde enero de 2026 a la fecha, aportando miles de turistas extranjeros y millones de dólares a la economía.

Los visitantes, unos 10 en total, partieron desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia la terminal dominicana de Puerto Plata, desde donde emprendieron su ruta a la provincia Montecristi, aterrizando en el Aeropuerto Doméstico Osvaldo Virgil, en el marco del tradicional Flying Caribbean Adventure, liderado por el reconocido promotor estadounidense Jim Parker.

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En Montecristi, los turistas fueron recibidos por una comisión del Departamento Aeroportuario (DA), dándoseles la bienvenida.

Parker expresó su agradecimiento por la recepción ofrecida a los visitantes, algunos de los cuales llegan al país por primera vez, y que en el recorrido lograron visitar lugares como los manglares, aprender sobre el cultivo de plátanos y arroz, escalar el cerro de El Morro, y otras actividades recreativas, a lo largo de tres días de estadía en territorio nacional.

Operaciones registradas

Desde el año 2024 a la fecha, la República Dominicana ha registrado un incremento continuo en la recepción de operaciones de la aviación general, aportando valores económicos generales que alcanzan una suma estimada de 400 millones de dólares anuales, principalmente en el segmento de jets privados y aviación ejecutiva, vinculadas a las acciones turísticas locales.

En el mes de enero de este 2026, la mayor cantidad de operaciones de aeronaves de aviación privada no comercial, la recibió La Romana, con 482 operaciones, seguido del Aeropuerto Internacional Presidente Dr. Joaquìn Balaguer (El Higüero), con 410, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 380.

Además, el Aeropuerto Doméstico Cabo Rojo, Pedernales, con 185; el Aeropuerto Doméstico Osvaldo Virgil, 153; Aeropuerto Internacional Presidente Prof. Juan Bosch (El Catey), con 144; el Aeropuerto Doméstico Expedición 14 de Junio, 75; y el Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril, con seis, lo que suman 1960 en total.

Mientras que, en febrero de este mismo año, encabeza el primer lugar El Higüero, con 478, seguidos de La Romana, 402; Punta Cana, 318; Cabo Rojo, con 252; Gregorio Luperón, 144; El Catey, 128; el doméstico Osvaldo Virgil, 94; doméstico Expedición 14 de Junio, 88, y el domèstico Arroyo Barril, con 18, lo que suman 1,922.

En el año 2025 las estadísticas también registran números halagüeños, con una cantidad de operaciones de aviación general que se sitúa en 18,909, correspondiendo al Aeropuerto El Higüero 4,798, seguidos de 4,466 de Punta Cana; 3,627 de La Romana; 2,160 de Cabo Rojo, 1,216 del Gregorio Luperón; 1,046 del Osvaldo Virgil; 970 de El Catey; 342 del Expedición 14 de Junio, y 284 del de Arroyo Barril.

Un año anterior a este, en 2024, se registraron 3,942 operaciones de aviación general en Punta Cana; 3,478 en El Higüero; 3,172 en La Romana; 1,239 en el Gregorio Luperón, 582 en El Catey; 563 en el Osvaldo Virgil; 437 en el Arroyo Barril, 399 en Cabo Rojo, y 139 en Expedición 14 de Junio, para una suma total de 13,951 operaciones.

En esta versión del Flying Caribbean Adventure, acudieron al recibimiento el alcalde municipal Jesús Jerez, el director provincial y el regional del Ministerio de Turismo, Torre Marichal y Radhamés Arias, respectivamente; así como representantes del IDAC y la policía Turística, Politur, entre otros.