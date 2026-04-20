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Guardianes de la verdad El País

Caso Jet Set

Tribunal conoce audiencia preliminar contra hermanos Espaillat

El Ministerio Público establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias

Audiencia proceso Antonio Espaillat y Maribel Espaillat (núm. 2025-0150267). Fecha 20 de abril 2026

Audiencia proceso Antonio Espaillat y Maribel Espaillat (núm. 2025-0150267). Fecha 20 de abril 2026

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El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce en este momento la continuación de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de 2025.

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