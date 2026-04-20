Tribunal conoce audiencia preliminar contra hermanos Espaillat

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El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce en este momento la continuación de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de 2025.