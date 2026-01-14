La RD será la segunda economía de mayor crecimiento AL y Caribe

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para este año y el 2027, la economía de la República Dominicana crecerá un 4.5%, según las previsiones del Banco Mundial (BM).

Con esta proyección, la República Dominicana sería el segundo país de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, superado solamente por Guyana, que crecería 19,6 y 21,9% respectivamente.

En su informe “Perspectivas económicas mundiales” el Banco Mundial señala que este crecimiento sería mediante políticas destinadas a atraer inversión extranjera y el progreso en la diversificación de las exportaciones.

Dice que se prevé que el crecimiento regional aumentará gradualmente en los próximos dos años, por lo que se espera que en 2026 el crecimiento en América Latina y el Caribe se eleve ligeramente, hasta el 2,3 %, ya que las tensiones comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras.

“Según las previsiones, posteriormente el crecimiento regional se consolidará en un 2,6 % en 2027, a medida que los flujos comerciales se recuperen y mejore la demanda interna”, precisa.

Sin embargo, el informe del Banco Mundial indica que las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Dice que si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada.

Un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos.

“La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”, indica.