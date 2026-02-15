Radhamés Camacho critica fusión de ministerios y asegura PLD fortalecido rumbo a 2028

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

. El diputado nacional y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho, llamó al presidente, Luis Abinader, a que busque él en los archivos de Google y recuerde que “con el PLD el arroz se compraba a 27 pesos…”.

“El Google, Presidente, está ahí. Ustedes se comprometieron, le pintaron al país que iban a producir con cambio… cuando un vehículo está en marcha a buena velocidad y tú le pones un cambio, se destruye la transmisión y eso es lo que han hecho”, dijo.

Además, Camacho consideró que el presidente Luis Abinader habría desistido del proyecto de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), tras el reciente nombramiento de Rafael Santos al frente de entidad rectora de la educación universitaria en el país.

Durante una entrevista en el programa “Habla País”, que conducen los periodistas Ulises Jiménez y Julio Vargas y se transmite por Megavisión, canal 2, Camacho calificó el proyecto de fusión, actualmente depositado en el Congreso Nacional, como un “adefesio” y “una ofensa a un logro histórico de la sociedad dominicana”.

“Quiero creer que con esa decisión (el nombramiento de Santos) el Presidente deja claro que el proyecto de fusión no está para aplicarse. No tendría sentido designar una nueva autoridad en el MESCYT si la intención fuera eliminar esa estructura”, expresó.

El legislador sostuvo que, a su juicio, no existe una justificación técnica que respalde la unificación de ambas instituciones y advirtió que el país requiere, por el contrario, mayor inversión y fortalecimiento en los niveles técnico, preuniversitario y superior.

“Nosotros no vemos una sola razón técnica que garantice que esa fusión producirá mejoras en el sistema educativo dominicano”, afirmó.

Camacho también señaló que insistir en la fusión podría interpretarse como un intento de redirigir los recursos asignados al 4 % del PIB destinado a la educación, lo que —según dijo— generaría preocupación en amplios sectores de la sociedad.

Se recuerda que, el Gobierno explicó que el proyecto de fusión entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología busca unificar la gestión de la educación preuniversitaria y superior en una sola entidad estatal, con el objetivo de optimizar recursos, reducir duplicidades administrativas y mejorar la articulación de las políticas educativas en todos los niveles.

Asegura PLD estar fortalecido de cara al 2028

En el plano político, el dirigente peledeísta aseguró que el PLD se encuentra fortalecido con miras a las elecciones presidenciales de 2028 y afirmó que esa organización no teme a los candidatos que puedan presentar el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ni el partido Fuerza del Pueblo (FP).

“A nosotros no nos causa preocupación ningún candidato que pueda presentar el PRM. Ellos saben que la contienda es con nosotros”, manifestó.

Camacho reiteró que el PLD presentará candidatura propia en los próximos comicios y descartó, por el momento, alianzas estratégicas. Asimismo, aclaró que el dirigente político Gonzalo Castillo no ha manifestado intención de participar en la contienda interna para optar por la candidatura presidencial de esa organización.