Realizarán mantenimiento programado en línea de transmisión 69 kV Romana – Romana Pueblo

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este miércoles 25 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., realizará trabajos de reemplazo de aisladores en estructuras de la línea de transmisión 69 kV Romana – Romana Pueblo, con el objetivo de fortalecer la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona Este del país.

Durante el período de estos trabajos, se verá afectado el suministro eléctrico en la comunidad de Romana Pueblo, perteneciente a la provincia La Romana.

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas mencionadas.