El déficit eléctrico proyectado para este 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reconoció que el sistema eléctrico nacional enfrenta un déficit financiero estimado en 1,700 millones de dólares para este año, cifra que en lugar de disminuir ha aumentado, lo que refleja la magnitud de los retos históricos del sector.

Durante su participación en el programa Uno más Uno de Teleantillas, Santos explicó que el crecimiento económico del país, cercano al 5% anual, ha incrementado la demanda energética y obliga a buscar soluciones más competitivas y sostenibles.

“Necesitamos una generación más eficiente y diversificada, con mayor incorporación de renovables para reducir costos”, afirmó.

Se destacó la importancia de tomar conciencia sobre el contexto actual del sector energético.

Santos denunció que el fraude eléctrico se detecta en todos los niveles, no solo en barrios marginados, y que las pérdidas rondan entre el 37 y 40%. “La cultura de no pago es uno de los principales obstáculos. Se requieren medidas más drásticas para garantizar el cobro”, subrayó.

Entre los proyectos de inversión mencionó la repotenciación de hidroeléctricas, iniciativas de hidrobombeo, la construcción de nuevas presas como Guaiwei y Montegrande, además de la incorporación de 1,000 megavatios de energía renovable hacia 2028. También destacó la necesidad de fortalecer la transmisión, distribución y la instalación de medidores inteligentes.

El ministro aseguró que la meta es lograr un sistema más eficiente y sostenible en los próximos años, con menos apagones, tarifas más competitivas y reducción del déficit histórico. “Independientemente del gobierno que esté en turno, debemos presentar avances concretos hacia 2028”, puntualizó.