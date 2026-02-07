Le conocerán coerción
Arrestan a "Chulo", señalado de agredir físicamente a su padre en La Romana
A Chulo se le vio en un video publicado en redes sociales, maltratando a su padre.
La Romana. - Luego de una ardua labor de búsqueda por parte de los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), se entregó a la Policía Nacional Alcadio Sánchez, mejor conocido como Chulo, acusado de agredir físicamente a su padre, el señor Ernesto Sánchez Jiménez.
El hecho, ocurrido el pasado 2 de febrero en Villa Hermosa, en la provincia La Romana, cobró notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaba al hoy detenido maltratando a su progenitor.
Ante la gravedad de las imágenes, las autoridades se desplazaron a la residencia de la víctima para confirmar la situación y brindar auxilio inmediato.
El señor Sánchez Jiménez fue trasladado a un hospital público de la demarcación, donde recibió la asistencia médica necesaria.
La Policia ejecutó imediante la orden de arresto judicial No. 2026-AJ0007874.
A Sánchez Núñez se le imputa la presunta violación del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifica la violencia intrafamiliar.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para que se le conozca la medida de coerción correspondiente.