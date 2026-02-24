Recuperemos el terreno perdido en el spread

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Recuperar el spread bancario que teníamos en mayo de 2025, cuando inició el actual ciclo de reducción de tasas de interés, sería una valiosa contribución a la economía.

En mayo pasado, el spread en los bancos múltiples se situaba en 5.35 puntos porcentuales, resultado de una tasa activa de 14.99 % y una tasa pasiva de 9.63 %. Sin embargo, en enero de 2026 aumentó a 7.66 puntos porcentuales, producto de una tasa activa de 13.59 % y una tasa pasiva de 5.93 %.

No se aspira a que alcanzar aquel nivel de spread sacie la legítima ambición de contar con un sistema financiero de mayor profundidad —más crédito a menor costo—, pero sí colocaría al país en una posición favorable dentro del contexto de América Latina, región donde históricamente prevalecen diferenciales elevados.

Según datos del Banco Mundial, en 2024 el spread (diferencia entre la tasa de interés de los préstamos y la de los depósitos) se ubicó en torno a 5.5 puntos porcentuales para República Dominicana, un nivel inferior al 7.66 registrado en enero de 2026 en los bancos múltiples.

En diversas muestras de países de la región, el spread promedio suele oscilar entre 7 y 8 puntos porcentuales. Esto sugiere que el diferencial observado en mayo nos distanciaba positivamente del promedio regional, mientras que el de enero nos ha acercado nuevamente a un estándar considerado elevado.

¿Cuáles son los efectos de un spread alto? Entre ellos se encuentran un costo del crédito relativamente elevado —como la tasa activa de 13.59 % registrada en enero—, una rentabilidad bancaria significativa —con un retorno sobre el patrimonio (ROE) superior al 20 %—, así como bajos niveles de morosidad y alta cobertura.

Nos enfrentamos, en definitiva, a una tasa que se asemeja al sol intenso: ilumina los balances, pero quema los bolsillos.