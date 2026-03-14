Refidomsa asegura combustibles

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Refinería Dominicana de Petróleo (Rafidomsa) informó a este diario que tiene contrato que asegura el suministro del crudo para el país y capacidad de almacenamiento para más de un mes de combustible.

Indicó que, en estos momentos, sus plantas procesan 30 mil de barriles de crudo al día (30 kbbls).

Asimismo, explicó a Hoy que el origen del crudo procesado en Refidomsa proviene de St. James, del Estado de California, de Estados Unidos, debido a su cercanía y disponibilidad y en la actualidad tiene un contrato con la empresa Shell, “el cual asegura el suministro del crudo”.

La entidad despeja así las dudas de sectores que temen que República Dominicana sea impactada por la escalada de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, la cual ha elevado la cotización del crudo Brent, subiendo más del 9% en jornadas recientes y llegando a superar la barrera de los 100 dólares.

En un comunicado, el organismo dijo que Refidomsa mantiene contratos de abastecimiento de todos sus productos y productos refinados con empresas de larga data en el suministro de crudo, sobre todo de fuentes norteamericanas.

“Nuestra capacidad de almacenamiento es de productos importado: gasolina regular, diésel regular, GLP, Kero-Avtour (Jet Fuel), HFO (Heavy Fuel Oil) y Nafta, esenciales para el funcionamiento de operaciones fundamentales desde la generación eléctrica, procesos industriales, transporte y el uso doméstico diario”, expresa el documento remitido a este diario.