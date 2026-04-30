Tornado afectó a producciones de plátanos y arroz en Villa La Mata

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.– Varios agricultores dedicados a la producción arrocera y de plátanos en el proyecto Veras Yuna, de este municipio, reclamaron hoy al Ministerio de Agricultura que envíe peritos y técnicos a las plantaciones afectadas por un tornado el pasado lunes.

El vocero de los agricultores de dicho proyecto, Sacarías Antonio Farías (Kakiro), informó que, hasta la tarde de este miércoles, los técnicos del Ministerio de Agricultura no se habían presentado a realizar un levantamiento de los daños ocasionados por el ventarrón que afectó recientemente a comunidades y poblados de Sánchez Ramírez.

Kakiro señaló que cientos de familias dependen de la producción de estos importantes alimentos, que forman parte esencial de la dieta en la República Dominicana.

“Confiamos en el presidente Luis Abinader y esperamos que el Gobierno nos apoye y nos ayude a resarcir los daños que estamos enfrentando los productores de plátanos y arroz de Veras del Yuna, en la comunidad de Los Corozos, en Villa La Mata”, agregó.

Indicó que los fuertes vientos golpearon con intensidad la comunidad y que el fenómeno natural fue acompañado de una granizada que afectó la cosecha de arroz en Villa La Mata y en Fantino.

Asimismo, reclamó al Plan Social de la Presidencia que extienda su apoyo a varias familias de Los Corozos, cuyas humildes viviendas fueron impactadas por las lluvias y los vientos, y que esperan ser tomadas en cuenta por el Gobierno.

Los caminos vecinales

Al líder campesino también le preocupa el estado de abandono de los caminos vecinales.

Dijo que, en el proyecto agrícola Veras del Yuna, en Los Corozos, los caminos vecinales llevan años sin recibir mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Argumentó que las vías de acceso requieren una intervención urgente por parte del Gobierno central, tan pronto mejoren las condiciones climatológicas.

Añadió que los caminos están abandonados, llenos de hoyos, y que el deterioro de las vías de comunicación rural está a la vista de todos. “Queremos menos promesas y más soluciones”, concluyó.