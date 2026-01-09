Reforma fiscal es necesaria en este momento

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El economista Franklin Vásquez consideró ayer que una reforma fiscal en este momento es fundamental y necesaria, independientemente de que la economía dominicana haya crecido solo un 2.2% durante el 2025.

Planteó que la reforma fiscal debería presentarse antes de mayo de 2026, de modo que se los ajustes impositivos sean incluidos en el presupuesto general del Estado para el 2027.

Señaló que cualquier reforma que se vaya a implementar debe tener un carácter integral, es decir, que incluya tanto el lado del ingreso-impuestos, como el lado del gasto (corriente y de capital).

Sostuvo que la esta reforma debe estar dirigida a eliminar distorsiones tanto en las exenciones como en las exoneraciones y permisos que hacen que el gasto tributario sea demasiado alto.

Una reforma fiscal adecuada para el país, dijo, debería alejarse de enfoques meramente recaudatorios y apostar por una visión integral, progresiva y creíble, dijo el CEO de Cyfras Consultores.

“Debe ser técnicamente sólida, socialmente justa y políticamente consensuada, con un enfoque gradual que reconozca la coyuntura económica sin perder de vista los desafíos estructurales”, afirmó.

Entre las características de la reforma está la ampliación de la base tributaria, reducción de exenciones y tratamientos preferenciales que no demuestren un impacto claro en el desarrollo productivo o social.

En segundo lugar que tenga mayor progresividad del sistema, fortalezca impuestos directos y mejore la equidad vertical, de manera que quienes tienen mayor capacidad contributiva aporten más. La reforma debe mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, como condición indispensable para legitimar cualquier aumento de ingresos. También debe implicar la simplificación del sistema tributario, reduciendo costos de cumplimiento y fortaleciendo la formalización económica, afirmó.