República Dominicana exhibe su Marca País con la Casa Dominicana en FITUR 2026

Quedó formalmente inaugurada este jueves “La Casa Dominicana Don Frank Rainieri”, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, un espacio diseñado para mostrar a turistas y visitantes la hospitalidad, la cultura y las raíces de la República Dominicana.

“Para nosotros es un gran honor estar en la tarde de hoy inaugurando la Casa Dominicana, donde podemos conjugar los productos Marca País de República Dominicana… El café Santo Domingo, los cigarros La Aurora y Arturo Fuente, el cacao dominicano. También tenemos ahí adentro una pequeña muestra de nuestra comida, un sancocho que hizo uno de los restaurantes de República Dominicana”, manifestó el ministro de Turismo, David Collado.

Señaló que, además, en las paredes de la residencia se puede observar “la historia, la evolución del turismo de la República Dominicana, que inició de manera internacional en Bávaro, Punta Cana”.

“En aquellos tiempos, en medio de la nada, ese señor (Don Fran Rainier), que ahí hay foto, con un tractor, con un grédar, empezó a hacer una pista, teniendo un sueño de que en unos años Bávaro Punta Cana se convertiría en un destino turístico de la República Dominicana. No creo que nunca pensó la dimensión de Punta Cana. Pienso que nunca se imaginó que iba a convertir una Marca País, que iba a rodar por el mundo entero”, agregó el funcionario.

Leonardo Aguilera, David Collado y Frank Rainieri

Por su parte, Héctor Rizek, presidente del Grupo Rizek, expresó su satisfacción de formar parte de la estrategia Marca País, liderada por el ministro Collado.

“Para nosotros es de altísima satisfacción estar aquí, constatar, como se decía ayer, la estrategia que el país lleva, la posición dominante de la República Dominicana, y eso es de celebrarse, eso es de emocionarse, eso es de continuar trabajando y mirar hacia el futuro, de posicionar a la República Dominicana como líder en estos cuatro grandes productos (cigarros, tabaco, café y cacao)”, pronunció.

Entretanto, Paola Reynieri, Chief Marketing Officer del Grupo Punta Cana, agregó: “Esta casita que el ministro (David Collado) quiso hacer para la República Dominicana en esta ocasión nos recuerda mucho a los inicios de lo que fue el pueblito de la Otra Banda, un pueblito que conecta todavía hoy con lo que es Punta Cana”.

Continuó: “Un pueblito que era muy bonito, conformado por precisamente muchos descendientes de españoles que se mudaron en esa zona ya hace muchos años. El pueblito ha cambiado mucho con el desarrollo de la zona y el crecimiento, pero era este justamente el espíritu, esa casita de madera pintada en azul y blanco, con las ventanas a esa forma. O sea que llegar aquí hoy y verla y recordar un poco esos inicios hace más de 55 años en la zona ha sido realmente muy grato”.

¿Qué encontrar dentro de la Casa Dominicana?

La Casa Dominicana es una invitación a escapar, a relajarse y a reconectar, aunque sea por unos minutos. Asimismo, dentro de ella van a poder encontrar degustaciones de marcas tan icónicas como Café Santo Domingo, chocolate y cacao. También podrán saborear el ron dominicano y la cerveza Canita.

Inaguran la Casa Dominicana Don Frank Rainieri

“Con esta propuesta reafirmamos que estamos explorando constantemente nuevas formas de innovar, de promocionarnos, de adaptarnos a los nuevos tiempos y a las expectativas de los viajeros que apuestan por experiencias memorables y que conecten emocionalmente con nuestro público”.