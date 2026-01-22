República Dominicana invita a los europeos a disfrutar paraíso caribeño

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

La segunda jornada de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) se inició ayer con la inauguración formal del stand de República Dominicana, con un espacio impresionante que sorprendió a los visitantes, invitándoles a saborear el paraíso a través de unas pantallas gigantes inmersivas que les permitió bucear con una ballena jorobada, sentirse en las montañas y disfrutar del sol y la playa.

Más allá del moderno espacio, más minimalista este año, porque las áreas de trabajo no se ven, lo más importante fueron los múltiples acuerdos y proyectos que el ministro David Collado anunció junto a los inversionistas, durante una jornada en la que se presentó el turismo deportivo, se habló de gastronomía, se anunció que Santiago iniciará el proceso de certificación como Destino Turístico Inteligente (DTI).

Se detalló que el Meliá Paradisus de Miches comenzará a construirse en las próximas semanas, que conllevará una inversión de casi US$200 millones y aportará 600 habitaciones. Antes de los anuncios hubo tres discursos a cargo de los presidentes de los bancos Popular, BHD y Reservas.

El primero en hablar fue Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, quien felicitó a Collado por su liderazgo cercano y enfocado, por impulsar una visión moderna y sostenible, alineada con las mejores prácticas internacionales y por proyectar al país con dinamismo y credibilidad en los principales foros a nivel mundial.

Reiteró a los inversionistas que el país está abierto al mundo y que seguirá creciendo, además, reafirmó el compromiso del Banco Popular de seguir impulsando un sector tan importante para el desarrollo del país y el bienestar de los dominicanos.

En el caso de Steven Puig, presidente del Banco BHD, comenzó resaltando que en la actualidad la participación del sector turístico dentro de la cartera corporativa es un 21 %. Agregó que las inversiones que están llegando al país son cada vez más diversificadas y resaltó que el turismo está transformando el sector financiero, ya que está incidiendo en los bancos, pero también en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los puestos de bolsa y los administradores de fondos.

Luego, el doctor Leonardo Aquilera, presidente ejecutivo de Banreservas, resaltó que la entidad tiene el 45 % de los créditos otorgados al sector turístico y que trabajan, al igual que el Popular y el BHD, en fortalecer el sistema financiero.

Al mismo tiempo, dijo que los inversores son fundamentales para el crecimiento de la economía y que seguirán trabajando en el financiamiento de grandes proyectos.

Tras los ejecutivos bancarios, Collado explicó que durante los tres días de Fitur el país mostrará al mundo la descentralización del turismo, así como una industria sostenible y amigable.

Además, impulsará la gastronomía, turismo deportivo y cultural, lo que permitirá que “República Dominicana, sin lugar a dudas, va a volver a brillar”, dijo Collado.

Acto seguido, fueron llamados al escenario Paniagua, Puig y Aguilera, así como los empresarios Frank Rainieri, Juan Bancalari, Fernando Hazoury, Pepe Fanjul, Encarna Piñero, Gabriel Escarrer, Felipe y Juan Vicini.

También estuvieron el embajador dominicano en España, Tony Raful; la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona y el máximo goleador de la Selección de España, David Villa, quien tiene su escuela de fútbol DV7 Academy en Santo Domingo.

Con todos ellos, Collado dio el “pistoletazo” inicial de Fitur, al estilo Wall Street y de inmediato comenzaron a proyectarse en pantallas gigantes los anuncios.

Participación de Covi

Además de la ballena y el canto que arrulló a los asistentes en Fitur, la primera jornada se destacó por una participación especial: la de Covi Quintana, quien interpretó el himno nacional, mientras la bandera nacional se enarbolaba en las pantallas. Tras el himno, Covi cantó “Soy dominicana”, enalteciendo aún más el orgullo patrio.