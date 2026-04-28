Emma Polanco sobre aumento anulado en Cámara de Cuentas : "era un incentivo por el trabajo tan arduo"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, se refirió por primera vez a la resolución que había aprobado el pleno de ese órgano para aumentar en un 50% el salario de sus miembros, lo que habría elevado su remuneración a unos 600 mil pesos mensuales y la de los demás integrantes a unos 500 mil.

Sin embargo, el pasado 9 de abril el pleno anuló la resolución ADM-2026-017, dejando sin efecto el incremento salarial para ajustarse a la política de austeridad del Gobierno.

Polanco aclaró que nunca se trató de un aumento de salario, sino de un incentivo por el trabajo realizado. “Nosotros no hemos hablado en ningún momento de salario. Hemos hablado de una motivación, un incentivo por el trabajo tan arduo que ha hecho la Cámara de Cuentas”, expresó.

La funcionaria destacó que bajo su gestión se han realizado 90 auditorías, mientras que en la pasada administración solo se hicieron dos en un año.

La exrectora de la UASD subrayó que también se han trabajado las declaraciones juradas y que en Santiago de los Caballeros se llevan diez auditorías que requieren seguimiento permanente.

“Entendíamos, pero ya eso todo ha quedado en el pasado. Nuestro compromiso es trabajar y dar resultados al país, nada más”, concluyó Polanco.