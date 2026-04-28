Puertos secos: ¿Qué son y por qué algunos comerciantes de Dajabón no lo quieren?

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Dajabón fue escenario este martes de una marcha pacífica contra el proyecto de un puerto seco en la frontera.

Cientos de comunitarios y comerciantes se movilizaron para expresar su oposición a la iniciativa impulsada por empresarios dominicanos y respaldada por las autoridades gubernamentales.

A continuación, te revelamos qué es un puerto seco y por qué genera rechazo en la zona fronteriza del país.

¿Qué es un puerto seco y cómo funciona?

Un puerto seco es una terminal terrestre conectada directamente con puertos marítimos mediante transporte ferroviario o terrestre. Actúa como un punto estratégico de almacenamiento y distribución de mercancías, facilitando la descongestión de los puertos costeros y mejorando la gestión de los contenedores marítimos.

El puerto seco recibe contenedores provenientes de los barcos y permite su clasificación, almacenamiento temporal y despacho hacia mercados nacionales e internacionales.

¿A qué se debe el rechazo?

Los comerciantes de la frontera norte y sur del país alzaron su voz en rechazo de este proyecto, el cual, según denuncian, busca desaparecer el comercio binacional que durante décadas han mantenido en la zona.

La marcha recorrió diferentes calles del municipio y culminó con una concentración masiva en el Centro Cultural de esta ciudad. Allí hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que evalúe las condiciones y realice un estudio de impacto social antes de poner en ejecución este proyecto.