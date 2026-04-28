Luis Abinader asegura el Gobierno trabaja todos los días para estabilizar precios ante crisis internacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que el Gobierno trabaja "diariamente" con la Mesa de Precios y Abastecimiento para estabilizar los precios ante la crisis internacional generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mandatario, que se refirió al tema durante un acto con el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) en el Palacio Nacional, donde explicó que el objetivo es mejorar la eficiencia en la cadena de distribución. “Llegar más rápido, más eficiente entre el productor y el consumidor”, dijo.

El jefe de Estado insistió en que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor. “En eso está el Gobierno, buscando precios justos para toda la población dominicana”.

Abinader indicó que la incorporación de los 60 nuevos vehículos, de los cuales hoy se entrega la primera partida y los restantes en los próximos días, permitirá ampliar la presencia de la institución en los sectores. “Van a cumplir eso, para que la gente, cuando vea en los barrios al Inespre, vea la garantía de un precio justo de los productos, que eso es lo que nosotros buscamos”.