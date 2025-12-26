Salario mínimo 2025 en RD: cuánto ganas según tu empresa y qué cambios vienen

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana entra en una nueva etapa de ajustes salariales con la aplicación de la Resolución CNS-01-2025, que actualiza los salarios mínimos para empresas privadas según su clasificación, así como para sectores especiales como zonas francas, seguridad privada, hoteles, bares y restaurantes, y asociaciones sin fines de lucro.

Estas modificaciones se sustentan en las resoluciones previas 01-2023 y 01-2025, que establecen incrementos escalonados con vigencias en 2023, 2024, 2025 y 2026, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir brechas entre sectores.

A continuación Rogelio Hernández, abogado experto en asuntos laborales ofrece una lista detallada de los aumentos en los salarios mínimos en este 2025 y lo que se proyecta para el 2026.

Aumentos por categoría empresarial

. Grandes empresas

Gobierno les aumenta el salario / Fuente externa

Mensual: RD$27,988.80

Quincenal: RD$13,994.40

Semanal: RD$6,462.56

Diario: RD$1,175.01

Por hora: RD$146.87

Trabajadores de campo (10 horas): RD$666.40

2. Medianas empresas

Mensual: RD$25,656.96

Quincenal: RD$12,828.48

Semanal: RD$5,924.15

Diario: RD$1,077.11

Por hora: RD$134.63

Campo (10 horas): RD$666.40

3. Pequeñas empresas

Mensual: RD$17,193.12

Quincenal: RD$8,596.56

Semanal: RD$3,969.86

Diario: RD$721.79

Por hora: RD$90.22

Campo (10 horas): RD$666.40

4. Microempresas

Mensual: RD$15,860.32

Quincenal: RD$7,930.16

Semanal: RD$3,662.12

Diario: RD$665.84

Por hora: RD$83.23

Campo (10 horas): RD$666.40

Sectores especiales

Empresas de seguridad y vigilancia

Mensual: RD$22,990.80

Diario: RD$965.18

Por hora: RD$120.64

Este sector mantiene uno de los salarios mínimos más altos fuera de las grandes empresas, debido a la naturaleza de riesgo y demanda operativa del servicio.

Mensual: RD$16,700.00 (2024) → RD$18,871.00 (junio 2025)

Resolución 03-2025 (29/4/2025)

Zonas Francas

Zonas francas recibe aumento salarial

• $19,781.00 mensuales → Vigente desde 1/6/2025

• $20,875.00 mensuales → Vigente desde 1/6/2026

Resolución 04-2025 (26/5/2025)

Artículo 1: Hoteles y Casinos

casinos.Fuente externa

A. $19,320.00 mensuales ,Desde 1/6/2025

B. $15,737.75 mensuales → Desde 1/6/2025

A. $21,840.00 mensuales → Desde 1/6/2026

B. $18,409.30 mensuales → Desde 1/6/2026

Artículo 2: Restaurantes y otros

A. $18,409.00 mensuales → Desde 1/6/2025

B. $16,001.93 mensuales → Desde 1/6/2025

A. $21,000.00 mensuales → Desde 1/6/2026

B. $17,701.25 mensuales → Desde 1/6/2026

Asociaciones sin fines de lucro (Resolución 01/2022)

Mensual: RD$14,500.00

Diario: RD$608.39

Por hora: RD$76.04

Estas organizaciones, aunque no persiguen lucro, deben cumplir con los estándares mínimos establecidos para garantizar condiciones dignas a sus colaboradores.

¿Qué significan estos cambios para el país?

Los nuevos salarios mínimos representan:

Un aumento real del ingreso para más de 1.5 millones de trabajadores.

Mayor formalización, especialmente en micro y pequeñas empresas.

Retos para sectores con márgenes reducidos, que deberán ajustar costos operativos.

Un impacto positivo en el consumo interno, al aumentar la capacidad de compra.

Expertos laborales señalan que estos ajustes buscan equilibrar la competitividad empresarial con la protección del trabajador, en un contexto de inflación moderada y crecimiento económico sostenido.

Qué dicen los sindicalistas

Rafael (Pepe) Abreu

Al respecto el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, dice que, aunque los ajustes salariales han generado una ligera recuperación del poder adquisitivo, los ingresos de la mayoría de los trabajadores continúan "quedándose cortos" frente a la canasta básica.

Abreu explica que el análisis debe centrarse en el salario real, es decir, en lo que efectivamente pueden comprar los trabajadores cuando se compara su ingreso con los precios actuales de los bienes y servicios básicos.