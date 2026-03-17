Max Max presenta su álbum “A media luz” con una gira íntima en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mayimba Music anuncia el lanzamiento oficial de “A MEDIA LUZ”, el álbum debut del cantautor cubano Max Max, una producción que marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical y que revela la esencia de su propuesta artística a través de canciones íntimas que dialogan con la tradición de la canción de autor.

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo, fecha que también marcará el inicio de una serie de presentaciones especiales en República Dominicana, país elegido por el artista como punto de partida para presentar en vivo este nuevo proyecto.

El intérprete cubano Max Max, ofrecerá una serie de conciertos en formato acústico en distintos escenarios del país. Cada presentación ha sido concebida como un encuentro cercano con el público, donde el cantautor interpretará las canciones del álbum mientras comparte las historias y emociones que inspiraron esta producción.

El talento interpretativo del artista se distingue por una sensibilidad melódica muy particular. Su voz cálida y su estilo de composición se apoyan en letras introspectivas y melodías envolventes que conectan de forma natural con el público, construyendo una propuesta donde la emoción y la narrativa musical se convierten en el eje central de cada interpretación.

“A media luz”, es el proyecto más personal de Max Max hasta la fecha. Con una propuesta que mezcla sensibilidad romántica y elementos contemporáneos, el álbum explora la emoción, la intimidad y la interpretación como pilares de una propuesta musical auténtica.

Presentaciones a “A media luz”

En Santo Domingo, el artista iniciará el recorrido el 20 de marzo en Sabina Bar, regresará el 25 de marzo a Casa de Teatro, y el 27 de marzo se presentará en Lungomare, en una noche especial donde compartirá escenario con la cantante dominicana Joanan Almánzar.

En Santiago, Max Max actuará el 21 de marzo en La Taberna de Pepe y el 22 de marzo en Cielo, además de una presentación el 26 de marzo en Noah.

La serie de conciertos en el país concluirá el 28 de marzo en Romero, en San Francisco de Macorís.

Con esta serie de presentaciones, Max Max no solo introduce su nueva producción discográfica, sino que también propone una experiencia musical íntima que invita al público a escuchar, conectar y dejarse llevar por las historias que dan vida a “A MEDIA LUZ”.

Tras su paso por República Dominicana, el artista continuará presentando el álbum en otros escenarios de Latinoamérica.