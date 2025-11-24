Sanciones a Nicaragua impulsarían hub logístico dominicano

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Habíamos planteado, en reciente entrega, que el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de que ese país se encamina a imponer sanciones comerciales a Nicaragua —tras una investigación que concluyó que el Gobierno de ese país centroamericano, miembro del DR-Cafta, incurre en violaciones graves a los derechos laborales, los derechos humanos y al Estado de derecho— podría favorecer las exportaciones dominicanas, porque productos nuestros podrían competir más ventajosamente por diferencias de costos y en el acceso al mercado de la principal economía del mundo y ocupar espacios dejados por productos nicaragüenses.

Pero ahora afirmamos que el impacto comercial y en inversiones podría ser mucho mayor, ya que la aplicación de sanciones a Nicaragua podría desviar, a causa de los daños que provocarían esas sanciones a la cadena logística que interconecta a los países de Centroamérica, parte de la carga comercial que fluye por las aguas del océano Pacífico -con el punto de distribución de los flujos en Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua-, a aguas caribeñas, con su epicentro en el Puerto Multimodal Caucedo y en el Puerto de Haina.

Caucedo es el hub logístico del Caribe más moderno y conecta con múltiples puertos de Centroamérica, incluyendo Costa Rica y Nicaragua.

Aún más, es un nodo de transbordo regional de alto volumen para carga hacia EE.UU., Europa, Centro y Sudamérica.

El cambio de ruta de parte de la carga que pasa actualmente por el corredor del pacífico no sólo atraería a aguas caribeñas el comercio de bienes que Nicaragua podría perder en el mercado estadounidense, sino, parte importante del comercio regional con otros países podría girar hacia la República Dominicana, que estos momentos trabaja con ahínco para convertirse en hub logístico del Caribe.

Eso atraerá un caudal mayor de comercio e inversiones hacia República Dominicana, pues crecerá el número de empresas internacionales que elegirán nuestro territorio para erigir centros de distribución de sus productos. Ese proceso ya ha iniciado con paso firme, como lo evidencian casos como Amazon, Nestlé, Ambev, Coca-Cola e Ikea. A eso se suma el reciente anuncio de que Mondelez ha escogido a República Dominicana como su plataforma de distribución para abastecer los mercados de América Latina y el Caribe.

En otras palabras, las corrientes del comercio que durante años soplaron hacia otros horizontes, empiezan ahora a virar sus vientos. Parte de esas mareas comienzan a derramarse sobre la República Dominicana y, ante las sanciones que Estados Unidos contempla aplicar a Nicaragua, todo indica que esos flujos tomarán un impulso aún más poderoso, como si la brújula del intercambio global reencontrara en nuestro país un nuevo norte. Porque cuando el corredor centroamericano tropieza, el Caribe dominicano se convierte en ruta de luz para el comercio.